СМИ: федеральный медицинский центр «Белая роза» в Перми могут открыть этой осенью

Новый партнер по проекту был выбран по инициативе «Белой розы», сообщил источник «Ъ-Прикамье». Представители медцентра на протяжении года изучали мощность и проходимость всех пермских поликлиник, включая частные, чтобы определиться с партнером по открытию филиала в Перми. От здания «пирамиды» организаторы отказались еще в прошлом году, так как в нем нет определенных условий и помещений для проведения медицинских процедур.