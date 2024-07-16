СМИ: федеральный медицинский центр «Белая роза» в Перми могут открыть этой осенью

Posted Сегодня, 10:55
Published Сегодня, 10:55
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Updated Сегодня, 10:57
Партнером пермской клиники благотворительной федеральной сети женских медицинских центров «Белая роза» стал медицинский центр «Надежда». Его генеральный директор Лилия Ягодкина возглавила юридическое лицо в Перми, сообщает издание «Ъ-Прикамье» со ссылкой на своего эксперта.
27 июня в Перми была зарегистрирована АНО «Медицинский центр „Белая роза“». Учредителями организации стали Фонд «Белая роза» и владелец клиники «Надежда». По данным «СПАРК-Интерфакс», среди видов деятельности указана деятельность врачебных организаций, предоставление социальных услуг и общая врачебная практика.
Ранее сообщалось, что медицинский центр «Белая роза» в Перми может открыться как подразделение городской больницы №4. Тогда главный врач больницы Андрей Ронзин говорил, что проект находится на стадии обсуждения с городской администрацией. При этом стороны предварительно подобрали для него помещение — в одном из зданий-"пирамид» на ул. Крисанова.
Новый партнер по проекту был выбран по инициативе «Белой розы», сообщил источник «Ъ-Прикамье». Представители медцентра на протяжении года изучали мощность и проходимость всех пермских поликлиник, включая частные, чтобы определиться с партнером по открытию филиала в Перми. От здания «пирамиды» организаторы отказались еще в прошлом году, так как в нем нет определенных условий и помещений для проведения медицинских процедур.
Источник СМИ сообщает, что открытие краевого отделения «Белой розы» запланировано на сентябрь текущего года. Сама клиника будет находиться на ул. Пушкина, 108/1, где располагается один из филиалов «Надежды».
Проект «Белая роза» был создан Фондом социально-культурных инициатив в 2010 году по инициативе жены заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева Светланы Медведевой. Целью проекта является бесплатное обследование женщин для раннего выявления онкологических заболеваний органов малого таза и молочных желез.