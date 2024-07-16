Спасатели помогли двум любителям сап-бордов выбраться к берегу Камы

Posted Сегодня, 06:48
Published Сегодня, 06:48
Modified Сегодня, 06:50
Updated Сегодня, 06:50
В воскресенье вечером, 14 июля, на середине Камы, у Коммунального моста в Перми, едва не утонули два человека. На пульт дежурного городской службы спасения поступил сигнал об утопающих.
Спасатели на катере доплыли до пострадавших и выяснили, что 30-летняя девушка упала с сап-борда в воду. У пермячки не было сил, чтобы взобраться обратно. Мужчина находился рядом на сап-борде, но не мог грести, так как течение было сильным. Пермяки находились на воде без спасательных жилетов и средств защиты. Как рассказали в пресс-службе администрации города, спасатели оказали мужчине и девушке первую помощь и доставили на берег. Пермяки отказались от оказания медицинской помощи.
Всего за прошлую неделю матросы-спасатели 30 раз оказывали первую помощь пермякам, 882 раза предупредили возникновение несчастных случаев. Основными причинами происшествия и гибели людей на воде стали купание в необорудованных местах (там, где установлены знаки «Купание запрещено»), в состоянии опьянения, а также недостаточное наблюдение родителей за детьми и неумение плавать.
Если вы заметили тонущего человека, немедленно сообщите об инциденте по единому телефону экстренных служб 112. Будьте осторожны и внимательно следите за своими детьми, чтобы предотвратить трагедию на воде.