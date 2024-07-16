Спасатели помогли двум любителям сап-бордов выбраться к берегу Камы

Спасатели на катере доплыли до пострадавших и выяснили, что 30-летняя девушка упала с сап-борда в воду. У пермячки не было сил, чтобы взобраться обратно. Мужчина находился рядом на сап-борде, но не мог грести, так как течение было сильным. Пермяки находились на воде без спасательных жилетов и средств защиты. Как рассказали в пресс-службе администрации города, спасатели оказали мужчине и девушке первую помощь и доставили на берег. Пермяки отказались от оказания медицинской помощи.