Специалисты проанализировали уровень спроса на новую «Семейную ипотеку» в России

Posted Сегодня, 07:19
Published Сегодня, 07:19
Modified Сегодня, 07:19
Updated Сегодня, 07:19
Эта программа входит в перечень самых выгодных для тех, кто хочет улучшить жилищные условия в период ужесточения денежно-кредитной политики.
В рамках обновленных правил «Семейной ипотеки» кредитование под 6% годовых при покупке жилья на первичном рынке предоставляется семьям с детьми, возраст одного из которых — не более шести лет. Кроме того, на предоставление кредита на таких условиях могут рассчитывать семьи, в которых воспитывается ребенок с инвалидностью. Первоначальный взнос не может составлять менее 20% от суммы кредита, а максимальный объем средств, предоставляемый заемщикам, — 6 млн рублей. Лишь в Москве, Санкт-Петербурге, Подмосковье и Ленинградской области семья может оформить кредит на сумму до 12 млн рублей. Кроме того, власти оставили прежними условия оформления «Семейной ипотеки» для множества российских регионов — в целом примерно для трети всех субъектов Федерации, пишет newsnn.ru.
В России существует больше тридцати регионов, где ипотеку предоставляют под 6%. Это субъекты, где нет массовых застроек, а ряд из них развивается по индивидуальной программе. Такая же ситуация сложилась в малых городах с населением, не превышающим 50 тысяч. В течение первых шести месяцев текущего года на таких территориях в совокупности оформили 11,1% всех оформленных в стране кредитов по «Семейной ипотеке». Программа оказалась достаточно востребованной в Адыгее, Чувашии и в Республике Марий Эл — на этих территориях было заключено от 35,8% до 30,9% всех сделок в регионе. Растет популярность «Семейной ипотеки» в Севастополе и Калмыкии, где количество кредитов за полугодие выросло соответственно на 20,3% и 18,7%.
Также специалисты «Домклик» сделали вывод на базе результатов оценки уровня спроса на новостройки в регионах РФ, подпадающих под новые условия «Семейной ипотеки». Было установлено, что в целом на данных территориях спрос на новое жилье растет, что больше всего ощущается в Адыгее, Тыве, Марий Эл, а также в Псковской, Курганской и Кировской областях. Согласно информации, полученной от Сбера, за первые шесть месяцев текущего года на перечисленных территориях доля строящегося ипотечного жилья выросла более чем на 10%.
Проведя анализ объявлений на «Домклик», эксперты отметили, что объем первичного рынка в регионах, где не произошло ужесточения условий по «Семейной ипотеке», остается на относительно невысоком уровне. Здесь 80% объявлений содержат предложения по вторичной недвижимости. Полное отсутствие объявлений по первичному жилищному рынку было зафиксировано в Магаданской области, в ЕАО и Ненецком автономном округе, а также на Чукотке, в Ингушетии, в Чечне и на Алтае. Для этих территорий характерен либо невысокий уровень доходов населения, либо трудности со строительством ввиду экстремальных климатических условий и особого рельефа.
Самые демократичные цены на первичное жилье среди регионов РФ с расширенными условиями по «Семейной ипотеке» отмечаются в Калмыкии (от 77,8 тыс. рублей за кв. метр). Также относительно недорогие квартиры предлагают в Марий Эл и в Оренбургской, Костромской, Тамбовской, Саратовской, Псковской и Курганской областях, где их стоимость колеблется в пределах 81,9–97,2 тыс. рублей за кв. метр. Медианная стоимость квадратного метра первички почти во всех перечисленных субъектах остается ниже среднего показателя по РФ.