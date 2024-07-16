Специалисты проанализировали уровень спроса на новую «Семейную ипотеку» в России

В России существует больше тридцати регионов, где ипотеку предоставляют под 6%. Это субъекты, где нет массовых застроек, а ряд из них развивается по индивидуальной программе. Такая же ситуация сложилась в малых городах с населением, не превышающим 50 тысяч. В течение первых шести месяцев текущего года на таких территориях в совокупности оформили 11,1% всех оформленных в стране кредитов по «Семейной ипотеке». Программа оказалась достаточно востребованной в Адыгее, Чувашии и в Республике Марий Эл — на этих территориях было заключено от 35,8% до 30,9% всех сделок в регионе. Растет популярность «Семейной ипотеки» в Севастополе и Калмыкии, где количество кредитов за полугодие выросло соответственно на 20,3% и 18,7%.