УФАС проверяет законность отключения от воды «Дома Демидовых»

Posted Сегодня, 12:35
Published Сегодня, 12:35
Modified Сегодня, 12:37
Updated Сегодня, 12:37
После публикации Properm.ru Управление федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю проводит проверку о незаконном отключении коммунальных ресурсов «Дому Демидовых» в центре Перми.
Как пояснил журналисту Properm.ru руководитель УФАС по Пермскому краю Александр Плаксин, он дал поручение провести проверку по информации об отключении коммунальных ресурсов зданию на Ленина, 46 — «Дом-пекарня Демидовых».
Напомним, несмотря на решение Арбитражного суда Пермского края о запрете технологического отключения собственник соседнего здания, компания «ТехПромАвтоматика» отключила водоснабжение для здания, в котором находятся кафе, пекарня и хостел.
По словам уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пермском крае Павла Новоселова, «такие случаи не редкость, когда один из хозяйствующих субъектов, пользуясь своим положением или каким-либо преимуществом, ущемляет права своих коллег-предпринимателей». Павел Новоселов предполагает, что собственник соседнего здания действует вне правового поля, но разобраться в этом может только УФАС по Пермскому краю.