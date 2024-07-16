УФАС проверяет законность отключения от воды «Дома Демидовых»

По словам уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пермском крае Павла Новоселова, «такие случаи не редкость, когда один из хозяйствующих субъектов, пользуясь своим положением или каким-либо преимуществом, ущемляет права своих коллег-предпринимателей». Павел Новоселов предполагает, что собственник соседнего здания действует вне правового поля, но разобраться в этом может только УФАС по Пермскому краю.