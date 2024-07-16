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УФАС проверяет законность отключения от воды «Дома Демидовых»

УФАС проверяет законность отключения от воды «Дома Демидовых»

16 июля 2024, 12:35
Фото: properm.ru
Собственник отключил водоснабжение для здания, в котором находятся кафе, пекарня и хостел.

После публикации Properm.ru Управление федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю проводит проверку о незаконном отключении коммунальных ресурсов «Дому Демидовых» в центре Перми.

Как пояснил журналисту Properm.ru руководитель УФАС по Пермскому краю Александр Плаксин, он дал поручение провести проверку по информации об отключении коммунальных ресурсов зданию на Ленина, 46 — «Дом-пекарня Демидовых».
Напомним, несмотря на решение Арбитражного суда Пермского края о запрете технологического отключения собственник соседнего здания, компания «ТехПромАвтоматика» отключила водоснабжение для здания, в котором находятся кафе, пекарня и хостел.

По словам уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пермском крае Павла Новоселова, «такие случаи не редкость, когда один из хозяйствующих субъектов, пользуясь своим положением или каким-либо преимуществом, ущемляет права своих коллег-предпринимателей». Павел Новоселов предполагает, что собственник соседнего здания действует вне правового поля, но разобраться в этом может только УФАС по Пермскому краю.

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