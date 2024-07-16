Управляющей пермским отелем «Урал» компании получилось сохранить лицензию

Posted Сегодня, 08:03
Published Сегодня, 08:03
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ГУ МЧС Прикамье не смогло в краевом арбитражном суде аннулировать лицензию ООО «Пермтурист», управляющего пермской гостиницей «Урал». В ходе плановой проверки региональным ведомством в апреле 2023 года были установлены нарушения лицензионных требований, в том числе о пожарной безопасности.
Ленинский районный суд Перми 10 июля 2023 года признал ООО «Пермтурист» виновным в совершении административных правонарушений по ст. 19.20 КоАП РФ. После судебного разбирательства действие лицензии было приостановлено. Лицензиату следовало устранить выявленные нарушения.
В установленный срок информации об устранении нарушений не поступило, в результате МЧС по Пермскому краю обратилось в Арбитражный суд с требованием лишить ООО лицензии.
Позднее в МЧС сообщили, что 28 мая текущего года в ходе судебного процесса компания предоставила документы об устранении выявленных ранее нарушений лицензионных требований. Дело было прекращено. В настоящий момент действие лицензии приостановлено.