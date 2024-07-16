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Управляющей пермским отелем «Урал» компании получилось сохранить лицензию

Управляющей пермским отелем «Урал» компании получилось сохранить лицензию

16 июля 2024, 08:03
Фото: Отель «Урал»
Несмотря на это, действие лицензии пока приостановлено.

ГУ МЧС Прикамье не смогло в краевом арбитражном суде аннулировать лицензию ООО «Пермтурист», управляющего пермской гостиницей «Урал». В ходе плановой проверки региональным ведомством в апреле 2023 года были установлены нарушения лицензионных требований, в том числе о пожарной безопасности.

Ленинский районный суд Перми 10 июля 2023 года признал ООО «Пермтурист» виновным в совершении административных правонарушений по ст. 19.20 КоАП РФ. После судебного разбирательства действие лицензии было приостановлено. Лицензиату следовало устранить выявленные нарушения.

В установленный срок информации об устранении нарушений не поступило, в результате МЧС по Пермскому краю обратилось в Арбитражный суд с требованием лишить ООО лицензии.

Позднее в МЧС сообщили, что 28 мая текущего года в ходе судебного процесса компания предоставила документы об устранении выявленных ранее нарушений лицензионных требований. Дело было прекращено. В настоящий момент действие лицензии приостановлено.

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