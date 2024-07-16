Управляющей пермским отелем «Урал» компании получилось сохранить лицензию

ГУ МЧС Прикамье не смогло в краевом арбитражном суде аннулировать лицензию ООО «Пермтурист», управляющего пермской гостиницей «Урал». В ходе плановой проверки региональным ведомством в апреле 2023 года были установлены нарушения лицензионных требований, в том числе о пожарной безопасности.