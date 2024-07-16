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Published Сегодня, 11:08

Modified Сегодня, 11:10

Updated Сегодня, 11:10

«Уралкалий» — в топ-5 компаний РФ по работе с городами присутствия

«Уралкалий» — в топ-5 компаний РФ по работе с городами присутствия

16 июля 2024, 11:08
Фото: пресс-служба ПАО «Уралкалий»
Компания стала одной из лучших за 2022 год по версии экспертов.

ПАО «Уралкалий», один из ведущих мировых производителей калия, заняло пятое место в рейтинге агентства RAEX, которое представило результаты исследования деятельности российских компаний по их взаимодействию с заинтересованными сторонами.

Рейтинговое агентство анализировало политики и программы компаний по взаимодействию с местными сообществами, долю расходов на развитие местных сообществ по отношению к выручке, оценку инициатив, направленных на их поддержку, мониторинг социальных и экологических показателей поставщиков и выявление рисков, связанных с взаимодействием с поставщиками по вопросам охраны окружающей среды и социальных нарушений в цепочках поставок. Исследовалась деятельность 160 компаний за 2022 год. В шорт-лист исследования вошли 50 компаний с наилучшими показателями.

«Уралкалий» традиционно уделяет значительное внимание отношениям с местными сообществами, активно участвует в развитии городов присутствия, а также реализует целый ряд социальных проектов, влияющих на повышение уровня жизни населения.

С результатами и методикой исследования можно ознакомиться на сайте агентства.

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