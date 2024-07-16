«Уралкалий» — в топ-5 компаний РФ по работе с городами присутствия

Рейтинговое агентство анализировало политики и программы компаний по взаимодействию с местными сообществами, долю расходов на развитие местных сообществ по отношению к выручке, оценку инициатив, направленных на их поддержку, мониторинг социальных и экологических показателей поставщиков и выявление рисков, связанных с взаимодействием с поставщиками по вопросам охраны окружающей среды и социальных нарушений в цепочках поставок. Исследовалась деятельность 160 компаний за 2022 год. В шорт-лист исследования вошли 50 компаний с наилучшими показателями.