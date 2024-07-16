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В ФОМС рассказали, что положено будущей маме по полису ОМС

В ФОМС рассказали, что положено будущей маме по полису ОМС

16 июля 2024, 14:35
Фото: 1MI
В России для беременных женщин предусмотрен целый комплекс мер поддержки. При этом будущие мамы могут получать многие медицинские услуги и проходить обследования бесплатно по полису ОМС.

В рамках базовой программы обязательного медицинского страхования оказывается первичная медико-санитарная помощь. Сюда входит профилактическая, скорая и специализированная медицинская помощь, включая высокотехнологичную. Беременная женщина имеет право наблюдаться в любой женской консультации, находящейся в любом городе или ином населенном пункте нашей страны, независимо от постоянного места жительства, регистрации и гражданства, передала «Комсомольская правда».

По ОМС беременным женщинам гарантируются постановка на учет в женской консультации; периодические осмотры врачом-гинекологом; сдача анализов; осмотр узкими специалистами; УЗИ и КТГ-исследование; аудиологический скрининг; госпитализация с целью родоразрешения и последующая необходимая медицинская помощь роженице и новорожденному.

Также бесплатно может быть выполнена эпидуральная анестезия, однако только в том случае, если для этого есть медицинские показания. Кроме этого, роженица имеет право взять на роды кого-то из близких.

С января текущего года базовая программа ОМС включает консультацию у медицинского психолога.

В некоторых случаях беременным требуется высокотехнологичная медицинская помощь, которую также можно получить по полису обязательного медицинского страхования. Будущая мама может на безвозмездной основе получить медпомощь при беременности, родах, в послеродовом периоде, в случае аборта, а также при врожденных аномалиях (пороках развития) и отдельных состояниях, которые возникают у детей в перинатальный период.

Также с 2024 года по полису ОМС россияне в возрасте от 18 до 49 лет имеют возможность пройти оценку репродуктивного здоровья в рамках профилактических мероприятий. Целью диспансеризации взрослого населения по оценке репродуктивного здоровья является выявление признаков заболеваний или состояний, способных оказывать негативное влияние на беременность, а также факторов риска их развития. Получить консультацию по интересующим вопросам можно в страховых медицинских организациях, выдавших полис ОМС, а также по телефонам горячих линий территориальных фондов.

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