В ФОМС рассказали, что положено будущей маме по полису ОМС

Также с 2024 года по полису ОМС россияне в возрасте от 18 до 49 лет имеют возможность пройти оценку репродуктивного здоровья в рамках профилактических мероприятий. Целью диспансеризации взрослого населения по оценке репродуктивного здоровья является выявление признаков заболеваний или состояний, способных оказывать негативное влияние на беременность, а также факторов риска их развития. Получить консультацию по интересующим вопросам можно в страховых медицинских организациях, выдавших полис ОМС, а также по телефонам горячих линий территориальных фондов.