В ФОМС рассказали, что положено будущей маме по полису ОМС

Posted Сегодня, 14:35
Published Сегодня, 14:35
Modified Сегодня, 14:35
Updated Сегодня, 14:35
В рамках базовой программы обязательного медицинского страхования оказывается первичная медико-санитарная помощь. Сюда входит профилактическая, скорая и специализированная медицинская помощь, включая высокотехнологичную. Беременная женщина имеет право наблюдаться в любой женской консультации, находящейся в любом городе или ином населенном пункте нашей страны, независимо от постоянного места жительства, регистрации и гражданства, передала «Комсомольская правда».
По ОМС беременным женщинам гарантируются постановка на учет в женской консультации; периодические осмотры врачом-гинекологом; сдача анализов; осмотр узкими специалистами; УЗИ и КТГ-исследование; аудиологический скрининг; госпитализация с целью родоразрешения и последующая необходимая медицинская помощь роженице и новорожденному.
Также бесплатно может быть выполнена эпидуральная анестезия, однако только в том случае, если для этого есть медицинские показания. Кроме этого, роженица имеет право взять на роды кого-то из близких.
С января текущего года базовая программа ОМС включает консультацию у медицинского психолога.
В некоторых случаях беременным требуется высокотехнологичная медицинская помощь, которую также можно получить по полису обязательного медицинского страхования. Будущая мама может на безвозмездной основе получить медпомощь при беременности, родах, в послеродовом периоде, в случае аборта, а также при врожденных аномалиях (пороках развития) и отдельных состояниях, которые возникают у детей в перинатальный период.
Также с 2024 года по полису ОМС россияне в возрасте от 18 до 49 лет имеют возможность пройти оценку репродуктивного здоровья в рамках профилактических мероприятий. Целью диспансеризации взрослого населения по оценке репродуктивного здоровья является выявление признаков заболеваний или состояний, способных оказывать негативное влияние на беременность, а также факторов риска их развития. Получить консультацию по интересующим вопросам можно в страховых медицинских организациях, выдавших полис ОМС, а также по телефонам горячих линий территориальных фондов.