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Posted Сегодня, 12:07

Published Сегодня, 12:07

Modified Сегодня, 12:10

Updated Сегодня, 12:10

В московском хостеле отравились минимум 15 человек

16 июля 2024, 12:07
Более 15 человек были доставлены в больницу с признаками отравления едой из хостела на Дмитровском шоссе в Москве. Информация о произошедшем поступила от пресс-службы московского главного следственного управления Следственного комитета.

Следователи вместе с Роспотребнадзором проводят проверку хостела и прилегающего общепита. Начато уголовное дело о предоставлении услуг, не соответствующих стандартам безопасности.

Ход расследования контролируется прокуратурой.

По информации из Telegram-канала Mash, все пострадавшие приобрели шаурму в одной и той же точке, которую теперь проверяют специалисты. Тем не менее, источник 360.ru исключает эту версию. Он утверждает, что причина не кроется в шаурме.

Это же блюдо употребляли другие люди, но с ними ничего не произошло, подчеркнул собеседник издания.

По его словам, около 15 скорых прибыли к хостелу ночью.

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