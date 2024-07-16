В московском хостеле отравились минимум 15 человек

Posted Сегодня, 12:07
Published Сегодня, 12:07
Modified Сегодня, 12:10
Updated Сегодня, 12:10
Следователи вместе с Роспотребнадзором проводят проверку хостела и прилегающего общепита. Начато уголовное дело о предоставлении услуг, не соответствующих стандартам безопасности.
Ход расследования контролируется прокуратурой.
По информации из Telegram-канала Mash, все пострадавшие приобрели шаурму в одной и той же точке, которую теперь проверяют специалисты. Тем не менее, источник 360.ru исключает эту версию. Он утверждает, что причина не кроется в шаурме.
Это же блюдо употребляли другие люди, но с ними ничего не произошло, подчеркнул собеседник издания.
По его словам, около 15 скорых прибыли к хостелу ночью.