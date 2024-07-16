В Перми группа энтузиастов спустит на воду копию лодки Ермака

Участие в экспедиции примут более десятка человек. В основном те, кто приложил усилия к постройке судна, а также помогал транспортировать струг. В дальнейшем планируется использовать судно для путешествий по Чусовой, а зимой оно будет находится в Музее парка реки Чусовой, где станет экспозиционным объектом.