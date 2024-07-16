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В Перми группа энтузиастов спустит на воду копию лодки Ермака

В Перми группа энтузиастов спустит на воду копию лодки Ермака

16 июля 2024, 08:01
Фото: Администрация поселка Новые Ляды
Тестовый заплыв состоится 23 июля.

23 июля в микрорайоне Новые Ляды пройдет тестовое испытание судна Ермака. А после участники отправятся в экспедицию по краю, пишет ИА «Текст».

Как рассказал глава проекта «На стругах по следам Ермака» Михаил Шмаков, судно практически готово, сейчас идет процесс возведения мачты. Маршрут экспедиции до конца неизвестен. Однако сначала участники пройдут его на резиновых лодках вблизи Чусового

Для создания струга — русского плоскодонного парусно-гребного судна — организаторы проекта провели исследования в архивах ВМФ в Санкт-Петербурге. Там же определились и будущие размеры будущего корабля: длина 10 м, ширина 2,7 м, а высота мачты — 7 м.

Участие в экспедиции примут более десятка человек. В основном те, кто приложил усилия к постройке судна, а также помогал транспортировать струг. В дальнейшем планируется использовать судно для путешествий по Чусовой, а зимой оно будет находится в Музее парка реки Чусовой, где станет экспозиционным объектом.

Ранее на сайте поселка Новые Ляды опубликовали информацию об экскурсии для местных жителей в цех-судоверфь, где и создается лодка-струг. Жителям удалось своими глазами увидеть весь процесс создания, и даже сделать свой вклад в объект исторического значения.

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#Пермь#Строительство#Музей#Чусовая#Экспедиция#Судно#Ермак#Михаил Шмаков#Водный заплыв#Русское судно
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