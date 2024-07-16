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В Перми из-за зажженной свечи сгорела квартира

В Перми из-за зажженной свечи сгорела квартира

16 июля 2024, 08:33
Фото: МЧС Прикамья
Инцидент произошел в микрорайоне Новые Ляды на ул. Закамская.

В Перми на. Закамская произошел пожар в квартире двухэтажного дома. Виной тому стала зажженная свеча, сообщили в пресс-службе МЧС Прикамья.

— Женщина зажгла свечу в комнате и поставила ее на стул, стоящий у дивана, а сама вышла на кухню. Когда она вернулась в комнату, то увидела горящую мебель. После этого она попросила соседей вызвать пожарных, — рассказали в краевом ведомстве.

Женщина была спасена прибывшими подразделениями МЧС. Они вывели ее на свежий воздух при помощи спасательного устройства. Возгорание было ликвидировано силами 16 человек личного состава и четырех единиц пожарной техники. Площадь пожара составила 10 кв. м.

Фото: МЧС Прикамья
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#Происшествия#Пермь#Пожар#Спасение#Свеча#Пожарная техника#МЧС Прикамья
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