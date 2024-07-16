В Перми из-за зажженной свечи сгорела квартира

Женщина была спасена прибывшими подразделениями МЧС. Они вывели ее на свежий воздух при помощи спасательного устройства. Возгорание было ликвидировано силами 16 человек личного состава и четырех единиц пожарной техники. Площадь пожара составила 10 кв. м.