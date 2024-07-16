В Перми из-за зажженной свечи сгорела квартира

Posted Сегодня, 08:33
Published Сегодня, 08:33
Modified Сегодня, 08:35
Updated Сегодня, 08:35
В Перми на. Закамская произошел пожар в квартире двухэтажного дома. Виной тому стала зажженная свеча, сообщили в пресс-службе МЧС Прикамья.
— Женщина зажгла свечу в комнате и поставила ее на стул, стоящий у дивана, а сама вышла на кухню. Когда она вернулась в комнату, то увидела горящую мебель. После этого она попросила соседей вызвать пожарных, — рассказали в краевом ведомстве.
Женщина была спасена прибывшими подразделениями МЧС. Они вывели ее на свежий воздух при помощи спасательного устройства. Возгорание было ликвидировано силами 16 человек личного состава и четырех единиц пожарной техники. Площадь пожара составила 10 кв. м.