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Updated Сегодня, 05:42

В Перми нашли подрядчика для реставрации здания памятника «Училище народное»

В Перми нашли подрядчика для реставрации здания памятника «Училище народное»

16 июля 2024, 05:40
Фото: Google maps
Стоимость контракта составила 9 млн 645 тыс. рублей.

Победителем аукциона на право выполнения работ по текущему ремонту объекта культурного наследия– памятника «Училище народное» в Перми стал единственный участник торгов. Имя исполнителя не называется. Цена контракта составила 9 млн 645 тыс. рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Как указывается в приложении к проекту контракта, подрядчик обязуется установить оконные блоки (в том числе с раздельными переплетами), деревянные подоконники, деревянные и металлические двери, а также вывезти строительный мусор. Работы на объекте должны быть завершены к 30 ноября 2024 года.

Источником финансирования станет бюджет города. Заказчиком выступило МБУК «Пермская дирекция по организации городских культурно-массовых мероприятий».

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#Пермь#Госзакупки#Бюджет#Строительство#Культурное наследие#Памятник#Аукцион#Реставрация#Училище народное
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