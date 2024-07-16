В Перми нашли подрядчика для реставрации здания памятника «Училище народное»

Как указывается в приложении к проекту контракта, подрядчик обязуется установить оконные блоки (в том числе с раздельными переплетами), деревянные подоконники, деревянные и металлические двери, а также вывезти строительный мусор. Работы на объекте должны быть завершены к 30 ноября 2024 года.