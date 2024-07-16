В Перми приведут в порядок фасады семи многоэтажных домов на Садовом

Информация о ремонте фасадов 26 зданий на улице Мира в Индустриальном районе была опубликована пресс-службой краевого правительства еще в августе 2023 года. Речь шла о домах с номерами 1, 3, 5, 6а, 7, 12, 18, 20, 47, 51, 55, 61, 66, 76а, 78а, 80а, 83, 91, 101, 102, 103, 107, 109, 118/1, 122/1, 122/2, которые входят в список объектов капитального ремонта у регионального оператора.



