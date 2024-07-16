В Перми приведут в порядок фасады семи многоэтажных домов на Садовом

Posted Сегодня, 06:44
Published Сегодня, 06:44
Modified Сегодня, 07:20
Updated Сегодня, 07:20
В микрорайоне Садовый реконструируют фасады семи высотных зданий. Начать работы планируют в этом году. Проект будет осуществлен в рамках региональной программы капитального ремонта при совместном финансировании с местным бюджетом, сообщает пресс-служба правительства Пермского края.
К концу 2025 года внешний вид многоквартирных домов на ул. Уинской, 44 и на ул. Старцева, 1, 3, 5, 7, 9\1, 11 серьезно преобразится. Собственники трёх домов накапливают средства на капремонт на специальном счете, а жители других многоквартирных домов оставят средства в Фонде капремонта Пермского края.
Для восстановления фасадов планируется использовать специальные смеси, утеплитель и армирующую сетку. Этот метод поможет не только обновить внешний вид зданий, но и сделать их более энергоэффективными.
На первом этапе работ предусмотрено удаление облицовочной плитки и очистка поверхностей. Далее произойдет нанесение штукатурки на фасады и окраска их в привычные для жителей цвета.
Информация о ремонте фасадов 26 зданий на улице Мира в Индустриальном районе была опубликована пресс-службой краевого правительства еще в августе 2023 года. Речь шла о домах с номерами 1, 3, 5, 6а, 7, 12, 18, 20, 47, 51, 55, 61, 66, 76а, 78а, 80а, 83, 91, 101, 102, 103, 107, 109, 118/1, 122/1, 122/2, которые входят в список объектов капитального ремонта у регионального оператора.