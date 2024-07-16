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В Перми у ТЦ «Шоколад» столкнулись «Яндекс. Еда» и «Яндекс. Такси»

В Перми у ТЦ «Шоколад» столкнулись «Яндекс. Еда» и «Яндекс. Такси»

16 июля 2024, 04:49
Фото: телеграм-канал «ЧП Пермь | новости»
По факту инцидента проводится проверка.
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Вчера, 15 июля, в Перми у торгового центра «Шоколад» произошло столкновение автомобилей «Яндекс. Еды» и «Яндекс.Такси». Сообщение об этом появилось в телеграм-канале «ЧП Пермь | новости».

Корреспондент Properm.ru направил запрос в ГИБДД Перми. В ведомстве сообщили, что инцидент произошел примерно в 14:10 по ул. Героев Хасана. Со стороны Бродовского тракта в направлении ул. Хлебозаводская двигался автомобиль «KIA RIO», водитель которого в районе дома Nº 105 по ул. Г. Хасана, по предварительной информации, врезался в впереди движущуюся машину «KIA RIO». В результате чего произошло последующее столкновение с автомобилем LADA GRANTA.

Пострадавших нет, транспортные средства получили механические повреждения. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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#Пермь#Авария#Гибдд#Такси#Яндекс#ТЦ шоколад#Lada granta#Kia rio#Новости#ЧП Пермь
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