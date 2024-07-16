В Перми у ТЦ «Шоколад» столкнулись «Яндекс. Еда» и «Яндекс. Такси»

Корреспондент Properm.ru направил запрос в ГИБДД Перми. В ведомстве сообщили, что инцидент произошел примерно в 14:10 по ул. Героев Хасана. Со стороны Бродовского тракта в направлении ул. Хлебозаводская двигался автомобиль «KIA RIO», водитель которого в районе дома Nº 105 по ул. Г. Хасана, по предварительной информации, врезался в впереди движущуюся машину «KIA RIO». В результате чего произошло последующее столкновение с автомобилем LADA GRANTA.