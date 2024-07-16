В Прикамье на пожаре был травмирован мужчина, спасший свою жену от огня

Вчера, 15 июля, на пожаре в поселке Калино Чусовского округа был травмирован мужчина, спасший свою жену от огня. Инцидент произошел на ул. Октябрьская. Сообщение о возгорании поступило на пульт экстренной службы в 3:03, рассказали в пресс-службе МЧС Прикамья.