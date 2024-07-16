В Прикамье на пожаре был травмирован мужчина, спасший свою жену от огня

Posted Сегодня, 05:21
Published Сегодня, 05:21
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Вчера, 15 июля, на пожаре в поселке Калино Чусовского округа был травмирован мужчина, спасший свою жену от огня. Инцидент произошел на ул. Октябрьская. Сообщение о возгорании поступило на пульт экстренной службы в 3:03, рассказали в пресс-службе МЧС Прикамья.
На место происшествия прибыли 17 человек личного состава и пять единиц пожарной техники. Выяснилось, что происходит горение частного жилого дома и надворных построек. По предварительным данным, площадь пожара составила 96 кв. м.
Погибших на пожаре нет. Самостоятельно был эвакуирован один человек. Женщина была выведена из дома через окно мужем. Спасший свою супругу мужчина был травмирован.
Возгорание было локализовано в 3:26, ликвидировано в 3:40. Причиной пожара могло стать нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.