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Published Сегодня, 05:05

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Updated Сегодня, 05:07

В Прикамье простятся с погибшим на СВО Владиславом Рахметовым из Чусового

В Прикамье простятся с погибшим на СВО Владиславом Рахметовым из Чусового

16 июля 2024, 05:05
Фото: 1MI / телеграм-канал «ЧП | Чусовой»
Прощание с мужчиной состоится сегодня, 16 июля.

В ходе СВО на Украине погиб уроженец Чусовского округа Владислав Рахметов. Информация об этом появилась в телеграм-канале «ЧП | Чусовой».

Мужчину привезли вчера, 15 июля в 20:00, в поселок Всесвятская в Дом культуры, находящегося на ул. Спорта, 2. Прощание с Владиславом пройдет 16 июля в 13:30. Из города Чусовой будет организован автобус от магазина «Магнит» по ул. 50 лет ВЛКСМ, 4.

В ДК также состоится поминальный обед.

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#Украина#Трагедия#Чусовой#Сво#Прикамье#Прощание#Поминальный обед#Владислав Рахметов
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