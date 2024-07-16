В Прикамье простятся с погибшим на СВО Владиславом Рахметовым из Чусового

Мужчину привезли вчера, 15 июля в 20:00, в поселок Всесвятская в Дом культуры, находящегося на ул. Спорта, 2. Прощание с Владиславом пройдет 16 июля в 13:30. Из города Чусовой будет организован автобус от магазина «Магнит» по ул. 50 лет ВЛКСМ, 4.