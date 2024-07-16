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В Прикамье редакция газеты «Шахтер» задолжала журналистам 600 тысяч рублей

В Прикамье редакция газеты «Шахтер» задолжала журналистам 600 тысяч рублей

16 июля 2024, 07:15
Фото: Изображение Midjourney
Заработная плата сотрудникам не выплачивалась в течение полугода.

АНО «Редакция газеты „Шахтер“ с января по июнь 2024 года не выплачивала своим работникам заработную плату. Сумма задолженности составила более 600 тыс. рублей. Информацию об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

На основании информации, размещенной в Интернете, прокуратура Гремячинска провела проверку исполнения АНО «Редакция газеты „Шахтер“ требований трудового законодательства. В ходе надзорных мероприятий был выявлен факт наличия перед работниками предприятия задолженности по оплате труда.

Прокурором внесено представление главе организации, которое было удовлетворено. Виновное лицо также привлечено к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства и иных нормативных актов, содержащих нормы трудового права).

В настоящий момент положенные выплаты перечислены сотрудникам с учетом компенсации за их задержку.

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#Пермский край#Гремячинск#Прокуратура#Задолженность#Трудовое законодательство#Шахтер#Надзор#Административная ответственность#Оплата труда#АНО#КоАП РФ#Редакция газеты#Юридическая ответственность
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