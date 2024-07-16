В Прикамье редакция газеты «Шахтер» задолжала журналистам 600 тысяч рублей

Posted Сегодня, 07:15
Published Сегодня, 07:15
Modified Сегодня, 07:17
Updated Сегодня, 07:17
АНО «Редакция газеты „Шахтер“ с января по июнь 2024 года не выплачивала своим работникам заработную плату. Сумма задолженности составила более 600 тыс. рублей. Информацию об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.
На основании информации, размещенной в Интернете, прокуратура Гремячинска провела проверку исполнения АНО «Редакция газеты „Шахтер“ требований трудового законодательства. В ходе надзорных мероприятий был выявлен факт наличия перед работниками предприятия задолженности по оплате труда.
Прокурором внесено представление главе организации, которое было удовлетворено. Виновное лицо также привлечено к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства и иных нормативных актов, содержащих нормы трудового права).
В настоящий момент положенные выплаты перечислены сотрудникам с учетом компенсации за их задержку.