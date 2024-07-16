В Прикамье уборщицу заподозрили в краже денег у подростка

Posted Сегодня, 11:23
Published Сегодня, 11:23
Modified Сегодня, 11:25
Updated Сегодня, 11:25
Транспортная полиция задержала 58-летнюю жительницу Перми. Женщина обвиняется в краже денег у 17-летнего подростка из Лысьвы. Об этом сообщили в ЛО МВД на транспорте по Пермскому краю.
Подозреваемая работает уборщицей на вокзале «Пермь-2». По версии следствия, она убиралась в вагоне электрички и обнаружила утерянный кошелек с крупной суммой денег в 72 тыс. рублей.
Работники транспортной полиции рассказали, что работница решила забрать кошелек себе. Открыв кошелек, она обнаружила внутри несколько купюр номиналом 5 тыс. рублей и решила присвоить восемь из них себе. Оставшуюся же часть денег женщина передала оператору в кассу пригородного сообщения вокзала.
В ходе разбирательства оказалось, что найденные деньги принадлежали школьнику из Лысьвы. Парень скопил большую сумму для покупки телефона и приехал за ним в краевую столицу, где и потерял кошелек.
Сначала школьник обратился за помощью в кассу на вокзале, однако получив на руки лишь часть денег, обратился в полицию.
Сейчас в отношении задержанной начато уголовное преследование по статье «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба». Ранее уборщица уже имела судимость за убийство. Вскоре материалы дела направят в суд.