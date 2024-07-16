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Published Сегодня, 11:23

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Updated Сегодня, 11:25

В Прикамье уборщицу заподозрили в краже денег у подростка

В Прикамье уборщицу заподозрили в краже денег у подростка

16 июля 2024, 11:23
Фото: FusionBrain.ai
Подросток из Лысьвы накопил на дорогой телефон, но потерял кошелек.
Сюжет
Деньги

Транспортная полиция задержала 58-летнюю жительницу Перми. Женщина обвиняется в краже денег у 17-летнего подростка из Лысьвы. Об этом сообщили в ЛО МВД на транспорте по Пермскому краю.

Подозреваемая работает уборщицей на вокзале «Пермь-2». По версии следствия, она убиралась в вагоне электрички и обнаружила утерянный кошелек с крупной суммой денег в 72 тыс. рублей.

Работники транспортной полиции рассказали, что работница решила забрать кошелек себе. Открыв кошелек, она обнаружила внутри несколько купюр номиналом 5 тыс. рублей и решила присвоить восемь из них себе. Оставшуюся же часть денег женщина передала оператору в кассу пригородного сообщения вокзала.

В ходе разбирательства оказалось, что найденные деньги принадлежали школьнику из Лысьвы. Парень скопил большую сумму для покупки телефона и приехал за ним в краевую столицу, где и потерял кошелек.

Сначала школьник обратился за помощью в кассу на вокзале, однако получив на руки лишь часть денег, обратился в полицию.

Сейчас в отношении задержанной начато уголовное преследование по статье «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба». Ранее уборщица уже имела судимость за убийство. Вскоре материалы дела направят в суд.

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#Происшествия#Пермь#Кража#Лысьва#Вокзал#Подросток#Деньги#Телефон#Транспортная полиция
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