В Прикамье уборщицу заподозрили в краже денег у подростка

Работники транспортной полиции рассказали, что работница решила забрать кошелек себе. Открыв кошелек, она обнаружила внутри несколько купюр номиналом 5 тыс. рублей и решила присвоить восемь из них себе. Оставшуюся же часть денег женщина передала оператору в кассу пригородного сообщения вокзала.