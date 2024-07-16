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Posted Сегодня, 05:20

Published Сегодня, 05:20

Modified Сегодня, 05:22

Updated Сегодня, 05:22

В спорткомплексе «Олимпия-Пермь» на тренировке скончалась пенсионерка

В спорткомплексе «Олимпия-Пермь» скончалась пожилая женщина

16 июля 2024, 05:20
Фото: группа СК «Олимпия-Пермь» в соцсетях

В спорткомплексе «Олимпия-Пермь» на тренировке скончалась пенсионерка

Женщина регулярно занималась с 2017 года.

Пожилая пермячка скончалась в спортивном комплексе «Олимпия-Пермь». Инцидент произошел в понедельник, 15 июля, пишет «Вкурсе.ру» со ссылкой на администрацию учреждения.

Женщина обратилась с жалобами на общую слабость во время тренировки в центре кинезитерапии «Олимпия», куда ходила заниматься с февраля 2017 года. Врач центра и начальник медицинской службы провели осмотр и оперативно оказали первую медицинскую помощь. Также они вызвали бригаду городской станции скорой помощи, которая провела реанимационные мероприятия.

Руководство «Олимпии-Пермь» рассказало журналистам, что женщине было 78 лет (1946 год рождения). Она посещала центр кинезитерапии регулярно, два раза в неделю. За это время она не обращалась за медицинской помощью к сотрудникам спортивного комплекса.

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#Происшествия#Общество#Пермь#Спорткомплекс Олимпия#Спорткомплекс#Олимпия-Пермь
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