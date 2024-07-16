В спорткомплексе «Олимпия-Пермь» скончалась пожилая женщина

Руководство «Олимпии-Пермь» рассказало журналистам, что женщине было 78 лет (1946 год рождения). Она посещала центр кинезитерапии регулярно, два раза в неделю. За это время она не обращалась за медицинской помощью к сотрудникам спортивного комплекса.