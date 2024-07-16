В спорткомплексе «Олимпия-Пермь» скончалась пожилая женщина

Posted Сегодня, 05:20
Published Сегодня, 05:20
Modified Сегодня, 05:22
Updated Сегодня, 05:22
Пожилая пермячка скончалась в спортивном комплексе «Олимпия-Пермь». Инцидент произошел в понедельник, 15 июля, пишет «Вкурсе.ру» со ссылкой на администрацию учреждения.
Женщина обратилась с жалобами на общую слабость во время тренировки в центре кинезитерапии «Олимпия», куда ходила заниматься с февраля 2017 года. Врач центра и начальник медицинской службы провели осмотр и оперативно оказали первую медицинскую помощь. Также они вызвали бригаду городской станции скорой помощи, которая провела реанимационные мероприятия.
Руководство «Олимпии-Пермь» рассказало журналистам, что женщине было 78 лет (1946 год рождения). Она посещала центр кинезитерапии регулярно, два раза в неделю. За это время она не обращалась за медицинской помощью к сотрудникам спортивного комплекса.