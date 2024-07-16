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В центре Перми ограничена работа «Дома Демидовых». Его незаконно отключили от воды

В центре Перми ограничена работа «Дома Демидовых». Его незаконно отключили от воды

16 июля 2024, 07:46
Фото: properm.ru
Пострадали дети, которые хотели остановиться в хостеле.

Новый собственник соседнего с «Домом Демидовых» здания отключил известное и любимое пермяками и гостями города заведение от водоснабжения. Причем сделал это несмотря на решение суда, прямо запрещающее подобное отключение.

«Дом Демидовых» занимает два этажа старинного здания на улице Ленина в центре Перми, на первом этаже — кафе и пекарня, на втором — хостел. Здание в собственности учредителя ООО «Дом-пекарня Демидовых». Все коммуникации предоставлялись по договору о возмещении затрат с собственниками соседнего здания. В начале 2024 года соседние здания выкупили фирмы «Авид» и «ТехПромАвтоматика». Новые собственники потребовали от владельцев «Дома Демидовых» заключить прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями. Заявки были поданы и оперативно обработаны (в течение двух недель), но было установлено, что нет технической возможности прямого подключения, только через соседние здания.

Тогда «ТехПромавтоматика» запросила за транзит ресурса через них — 107 тыс. рублей в месяц (это помимо 10%, которые идут плюсом за каждый счет). В «Дом Демидовых» сочли эти требования незаконными и необоснованными. «ТехПромАвтоматика» пригрозила отключением от ресурсов: теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения. «Дом Демидовых» обратились в Арбитражный суд с иском о запрете на отключение. И суд принял решение: «Запретить производить технологическое отключение здания».

Из-за незаконного отключения воды группа из 14 детей, гостей Перми, были вынуждены искать другие варианты размещенияИз-за незаконного отключения воды группа из 14 детей, гостей Перми, были вынуждены искать другие варианты размещения
Из-за незаконного отключения воды группа из 14 детей, гостей Перми, были вынуждены искать другие варианты размещения
Фото: properm.ru

Несмотря на решение суда и исполнительный лист, «ТехПромАвтоматика» отключили «Дом Демидовых» от воды, причинив немалый ущерб. Во-первых, была остановлена работа пекарни и кафе, во-вторых, 14 детей, которые приехали из другого города и планировали разместиться в хостеле, были вынуждены искать другие варианты размещения.

Судебные приставы направили «ТехПромАвтоматика» требование «немедленно запретить производить технологическое отключение ресурсов», но собственник соседних зданий не исполняет решение суда и не реагирует, по словам Анны Кобелевой, управляющей «Дома Демидовых», на требования приставов.

Новые соседи «Дома Демидовых» не только перекрыли водоснабжение, но и запасной, и пожарный выходНовые соседи «Дома Демидовых» не только перекрыли водоснабжение, но и запасной, и пожарный выход
Новые соседи «Дома Демидовых» не только перекрыли водоснабжение, но и запасной, и пожарный выход
Фото: properm.ru

Кроме того, «ТехПромАвтоматика» перекрыла проезд к запасному входу, где производилась разгрузка и выгрузка товаров, а также перекрыли пожарный выход для посетителей хостела.

Оперативно прокомментировать ситуацию в «ТехПромАвтоматике» не смогли, обещали, что уточнят, перезвонят. Собственник компании — Евгений Курганский, выручка за 2023 год — 1,1 млрд рублей, прибыль — 48 млн рублей, компания занимается ремонтом машин и оборудования.

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#Коммунальный рай#Пермь#Хостел#Общепит#Кафе#Пекарни
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