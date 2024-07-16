В центре Перми ограничена работа «Дома Демидовых». Его незаконно отключили от воды

«Дом Демидовых» занимает два этажа старинного здания на улице Ленина в центре Перми, на первом этаже — кафе и пекарня, на втором — хостел. Здание в собственности учредителя ООО «Дом-пекарня Демидовых». Все коммуникации предоставлялись по договору о возмещении затрат с собственниками соседнего здания. В начале 2024 года соседние здания выкупили фирмы «Авид» и «ТехПромАвтоматика». Новые собственники потребовали от владельцев «Дома Демидовых» заключить прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями. Заявки были поданы и оперативно обработаны (в течение двух недель), но было установлено, что нет технической возможности прямого подключения, только через соседние здания.