properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 05:26

Published Сегодня, 05:26

Modified Сегодня, 05:29

Updated Сегодня, 05:29

Володин запустил опрос о необходимости запрета электросамокатов на улицах

16 июля 2024, 05:26
Законопроект, который устанавливает штрафы для электросамокатов, был принят в Госдуме 10 июля.

Тем временем, есть предложения о запрете использования электросамокатов на улицах, подчеркнул спикер нижней палаты парламента по имени Вячеслав Володин. Он запустил опрос в своем Telegram, чтобы выяснить, нужно ли такое решение, сообщает 360tv.ru.

Пользователям предложено три варианта ответа: «да», «нет» и «все равно». На текущий момент в опросе приняли участие 10 600 человек.

За полный запрет передвижения на электросамокатах проголосовали 66% людей, 30% высказались против этой идеи, и 4% выбрали третий вариант ответа.

Подпишитесь
До конца лета пермяки успеют слетать в Шарм-эль-Шейх
Сегодня, 03:44
В спорткомплексе «Олимпия-Пермь» скончалась пожилая женщина
Сегодня, 05:20
Пермский лев Ричард уехал к своей невесте Найтири в Новосибирск
Сегодня, 02:56
Пермские инженеры создали технологию, способную писать музыку разных жанров
Сегодня, 04:52
В Прикамье продолжаются поиски мужчины, купавшегося в неположенном месте
Сегодня, 04:10
В Прикамье прошел пик заболеваемости COVID-19
Вчера, 15:53