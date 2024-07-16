Володин запустил опрос о необходимости запрета электросамокатов на улицах

Тем временем, есть предложения о запрете использования электросамокатов на улицах, подчеркнул спикер нижней палаты парламента по имени Вячеслав Володин. Он запустил опрос в своем Telegram, чтобы выяснить, нужно ли такое решение, сообщает 360tv.ru.