Володин запустил опрос о необходимости запрета электросамокатов на улицах

Posted Сегодня, 05:26
Published Сегодня, 05:26
Modified Сегодня, 05:29
Updated Сегодня, 05:29
Тем временем, есть предложения о запрете использования электросамокатов на улицах, подчеркнул спикер нижней палаты парламента по имени Вячеслав Володин. Он запустил опрос в своем Telegram, чтобы выяснить, нужно ли такое решение, сообщает 360tv.ru.
Пользователям предложено три варианта ответа: «да», «нет» и «все равно». На текущий момент в опросе приняли участие 10 600 человек.
За полный запрет передвижения на электросамокатах проголосовали 66% людей, 30% высказались против этой идеи, и 4% выбрали третий вариант ответа.