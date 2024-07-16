Врач рассказал, о дефиците каких витаминов говорит выпадение волос

Posted Сегодня, 05:45
Published Сегодня, 05:45
Modified Сегодня, 08:49
Updated Сегодня, 08:49
Врач общей практики Амир Хан, сообщил какое питание может предотвратить выпадение волос. Специалист отмечает, что в основе данной проблемы находится нехватка витамином или дисбаланс гормонов. Нет какого-то одного продукта, который все исправит, пишет ИА RuNews24.ru.
Рекомендуется составить определенную диету, которая будет состоять из продуктов, богатых белками, витаминами и минералами. Одним из важнейших продуктов являются обычные куриные яйца, которые содержат не только белок, но также селен и другие полезные вещества.
Помимо этого, нужно добавить в свой рацион ягоды, фрукты и листовые овощи, если отсутствуют, так как они содержат витамин С. Также важно позаботиться о достаточном количестве омега-3, который содержится в рыбе и орехах.
Но врач не рекомендует заниматься самолечением. Необходимо сначала обратиться к врачу и сдать все необходимые анализы. О вреде самовольном назначении себе диет ранее также говорил диетолог Алексей Ковальков.