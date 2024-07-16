Заработают ли россияне на игре Hamster Combat (16+) или она не принесет доход?

Перспектива заработать деньги, не прилагая к этому никаких усилий, вскружила голову россиянам. Миллионы людей по всему миру верят в то, что виртуальные монеты за нажатия по экрану смогут увеличить их финансовое состояние в несколько раз. При этом сейчас игру можно признать сомнительным вложением собственного времени. Представляем пять причин, почему к кликеру стоит относиться настороженно.