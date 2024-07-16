Заработают ли россияне на игре Hamster Combat (16+) или она не принесет доход?

Posted 16 июля, 07:56
Published 16 июля, 07:56
Modified Сегодня, 08:38
Updated Сегодня, 08:38
Перспектива заработать деньги, не прилагая к этому никаких усилий, вскружила голову россиянам. Миллионы людей по всему миру верят в то, что виртуальные монеты за нажатия по экрану смогут увеличить их финансовое состояние в несколько раз. При этом сейчас игру можно признать сомнительным вложением собственного времени. Представляем пять причин, почему к кликеру стоит относиться настороженно.
Людям хочется верить публичным личностям, которые имеют известную всем биографию. Это относится и к разработчикам игр, особенно когда дело касается обещаний о финансовых выгодах.
На сегодняшний день о команде создателей Hamster Combat нет никаких сведений. Такая анонимность действительно вызывает недоверие у многих пользователей Интернета, желающих поиграть в кликер.
Чтобы виртуальная валюта в игре про хомяка приобрела ценность, кликер должен обзавестись собственным токеном — то есть, цифровым активом. Как отмечала команды Hamster Combat, выпуск криптовалюты должен был состояться еще в прошлом месяце, однако этого не произошло.
Пока что разработчики игры не сдержали и другое обещание о датах — на календаре уже конец июня, а токен так и не запустился. Однако не стоит однозначно заявлять о том, что хомяк не получит собственный цифровой актив, ведь игры с возможностью заработка криптовалюты развиваются довольно быстро.
Даже если предположить, что у игры появится виртуальная валюта, то может оказаться, что ваши миллионы монет превратятся в несколько долларов. Это связано с тем, что кликер не имеет финансирования от спонсоров или игроков.
Количество пользователей игры перевалилось за 150 млн человек по всему миру. Чтобы каждый из них получил 10 долларов, проект должен перечислить 1,5 млрд долларов. Говорить о более существенных суммах не приходится — цифры в пять-десять раз больше пока что выглядят нереальными.
Из-за создания искусственного спроса на $HMSTR у пользователей создается ощущение дороговизны виртуальной валюты. Однако на самом деле стоимость монеты завышается, что и привлекает миллионы инвесторов.
После того, как цена валюты достигнет максимума, игроки с большим состоянием могут разом продать все активы, что приведет к обрушению курса валюты. Таким образом у разбитого корыта могут остануться и настоящие инвесторы, купившие монеты за настоящие деньги.
Как было отмечено ранее, игра про хомяка не имеет спонсоров, а геймплей не предполагает вложений от пользователей. Но создатели проекта все равно имеют огромную выгоду от своего детища — в их Telegram-каналах распространяется реклама.
Получается, что доход разработчиков формируется в зависимости от просмотров в мессенджере. Таким образом создатели имеют доход, не выводя виртуальную монеты игры в криптовалюту.