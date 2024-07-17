«Азот» подписал соглашение о сотрудничестве со школой из поселка Ныроб

В Чердынском районе, где расположена МАОУ «Ныробская СОШ имени А. В. Флоренко», нет действующих промышленных предприятий. Соглашение с «Азотом» для школьников открывает возможность не только познакомиться с «Уралхимом», но и в дальнейшем связать свою карьеру с химическим производством.