«Азот» подписал соглашение о сотрудничестве со школой из поселка Ныроб

Posted Сегодня, 05:03
Published Сегодня, 05:03
Modified Сегодня, 05:05
Updated Сегодня, 05:05
Филиал «Азот» АО «ОХК „Уралхим“ подписал соглашение о сотрудничестве со школой из удаленного пермского поселка Ныроб. В рамках соглашения планируется приглашать школьников для участия в мероприятиях, проводимых филиалом „Азот“: профориентационные встречи, экскурсии старшеклассников в корпоративный музей и на территорию предприятия.
В Чердынском районе, где расположена МАОУ «Ныробская СОШ имени А. В. Флоренко», нет действующих промышленных предприятий. Соглашение с «Азотом» для школьников открывает возможность не только познакомиться с «Уралхимом», но и в дальнейшем связать свою карьеру с химическим производством.
В июне «Азот» выступил партнёром профориентационного лагеря для старшеклассников из Ныроба «ПрофиСмена». В нем приняли участие 100 учащихся из 8, 9 и 10 классов. Школьники решали кейсы от филиала «Азот». 40 учеников побывали на «Азоте», где познакомились с работой ремонтно-производственного управления и производственной лаборатории.
Также в рамках «ПрофиСмены» старшеклассники посетили Березниковский политехнический техникум, где узнали о том, как можно получить востребованную на химическом производстве профессию. Для учеников из отдалённых территорий — это прекрасная возможность познакомиться с востребованными на предприятиях Пермского края профессиями.
Ольга Евтина, заместитель директора филиала «Азот» АО «ОХК „Уралхим“ по персоналу и социальной политике:
- Филиал «Азот» проводит большую профориентационную работу со школьниками и студентами Березников. Мы стремимся расширять географию нашего сотрудничества с учебными заведениями. В июне успешно реализовали новый формат взаимодействия со школой из удаленного поселка Пермского края. В рамках первой смены профориентационного лагеря «ПрофиСмена» школьники из Ныроба проявили интерес к рабочим профессиям. Было принято решение о подписании соглашения о взаимодействии, которое будет полезно предприятию и школе. Важно, чтобы школьники знали о том, какие перспективы профессионального развития есть в Пермском крае.