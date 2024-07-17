ДАДС увеличивает скорость строительства своего участка автодороги М-12 «Восток»

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На этом участке планируется возведение пяти искусственных сооружений, включая тоннели для сельхозтехники и прогона домашнего скота, мосты и биопереход. Эти объекты не только улучшат транспортную инфраструктуру, но и будут способствовать сохранению природной среды. Большая часть сооружений уже готова на 80%. В соответствии с графиком по контракту работы на объектах должны быть завершены к сентябрю, пишут Новые Известия.
Генеральный директор АО «ДАДС» Борис Сазонкин отметил, что создание департамента по строительству искусственных сооружений два года назад было оправданным решением. Он подчеркнул, что в условиях активного строительства в России субподрядчики повышают цены, но ДАДС удалось снизить затраты на посредников, улучшить управление проектами и оптимизировать сроки строительства.
На данный момент на участке Дюртюли — Ачит ведутся работы по переустройству инженерных коммуникаций, строительству ливневой канализации, установке опор освещения, очистных сооружений и прокладке кабельной канализации для АСУДД. В проекте задействовано 450 рабочих и 150 единиц техники, работы идут круглые сутки, что позволяет поддерживать высокий темп строительства.
В этом году ДАДС утроил количество специалистов и техники на данном объекте, что подчеркивает важность и сложность выполняемых работ.
Кроме того, компания на М-12 Дюртюли — Ачит активно применяет комплексную технологию изготовления асфальтобетона Superpave. Это новая система проектирования состава смеси, направленная на создание асфальтобетонных покрытий, которые более устойчивы к растрескиванию при низких температурах, менее склонны к деформации и усталостному разрушению.
Особенностью метода является прогнозирование состояния дорожного покрытия с учетом влияния внешних факторов конкретного региона и перспективной интенсивности движения. Во внимание берутся глубина колеи, усталостные трещины, среднестатистическая атмосферная температура и влажность. Покрытие создается по рационально подобранному составу с применением современного лабораторного оборудования. В итоге получаются смеси, стойкие к абразивному износу, остаточной деформации и механическим повреждениям. Такой подход в обширных погодно-климатических регионах РФ дает возможность увеличить срок службы дорожного полотна до 12 лет.
По контракту проект должен быть завершен в июне 2025 года, однако компания планирует опередить график и открыть движение уже осенью 2024 года. Новый участок дороги Казань — Екатеринбург повысит безопасность движения, выведет грузовой трафик за пределы населенных пунктов, сократит время в пути и обеспечит скоростное транспортное сообщение крупных региональных центров.