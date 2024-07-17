ДАДС увеличивает скорость строительства своего участка автодороги М-12 «Восток»

На этом участке планируется возведение пяти искусственных сооружений, включая тоннели для сельхозтехники и прогона домашнего скота, мосты и биопереход. Эти объекты не только улучшат транспортную инфраструктуру, но и будут способствовать сохранению природной среды. Большая часть сооружений уже готова на 80%. В соответствии с графиком по контракту работы на объектах должны быть завершены к сентябрю, пишут Новые Известия.