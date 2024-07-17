Депутат рассказала, что действительно может поднять демографию в России

На совещании также обсуждали создание инфраструктуры для детей, организацию бесплатных кружков и другие подобные вопросы. Однако ключевыми являются доходы семьи и жилье. Почему важен доход семьи? Потому что, как правило, после рождения ребенка женщина временно не может работать. Основные обязанности по обеспечению в этот период возлагается на главу семьи. Но у него тоже могут возникнуть трудности на службе. Поэтому семья всегда должна быть уверена, что у нее есть ресурсы для проживания в любой ситуации.