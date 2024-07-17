Депутат рассказала, что действительно может поднять демографию в России

Posted Сегодня, 14:54
Published Сегодня, 14:54
Modified Сегодня, 15:12
Updated Сегодня, 15:12
Заместитель спикера Государственной думы РФ Анна Кузнецова выразила негативное мнение об исполнении программ «Семья» и «Молодежь России», которые не принесли увеличения рождаемости. Она подчеркнула, что нужно пересмотреть данные программы и придать комплексный характер оказываемой поддержке.
Депутат Мосгордумы Людмила Стебенкова в интервью 360.ru предложила усилить определенные меры по оказанию помощи семьям, чтобы изменить ситуацию.
Она поясняла: все действия, предпринимаемые сегодня в России, направлены преимущественно на поддержку семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. То есть на помощь семьям с низким уровнем дохода, которым выплачиваются значительные пособия. Но это — скорее социальные меры. В качестве демографических аспектов поддержки можно выделить только материнский капитал. Однако его использование также требует осмотрительности. Этот механизм играет определенную роль, но чаще всего используется для покупки жилья, что может стать финансовым бременем для семьи, у которой нет стабильных доходов достаточного уровня для погашения ипотечного кредита каждый месяц.
Необходимо сформировать такую систему выплаты пособий, которые не зависят от финансового положения семьи, а лишь от самого факта её существования. Должно быть обязательное государственное пособие для семей, подчеркнула депутат. При наличии каждого нового ребенка семья не должна становиться беднее, а должна обрести еще большее благополучие.
Еще один важный момент, который обсуждался на совещании, — это вопрос жилищного обеспечения. Предложение состоит в разработке системы социальной аренды жилья без возможности приватизации, рассказала депутат. Например, создание специального фонда и строительство жилья, которое молодые семьи смогут получить в аренду по специальным условиям. Появление новых детей будет означать возможность расширения жилплощади для родителей. И это избавит их от ипотечной зависимости.
На совещании также обсуждали создание инфраструктуры для детей, организацию бесплатных кружков и другие подобные вопросы. Однако ключевыми являются доходы семьи и жилье. Почему важен доход семьи? Потому что, как правило, после рождения ребенка женщина временно не может работать. Основные обязанности по обеспечению в этот период возлагается на главу семьи. Но у него тоже могут возникнуть трудности на службе. Поэтому семья всегда должна быть уверена, что у нее есть ресурсы для проживания в любой ситуации.
«Все моменты, которые обсуждались, будут направлены [в соответствующие инстанции]. Эти идеи я особо поддерживаю, в том числе имиджевую составляющую [вопроса демографии]. В этом году прошел первый всероссийский парад семей в 100 городах страны. Мне кажется, парад семьи должен стать нормой для нашего государства. Когда другие страны запрещают парады традиционных семей, я считаю, что в России нужно это возрождать и расширять», — подчеркнула депутат.