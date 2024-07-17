Двоих жителей Прикамья вернули из украинского плена после обмена 95 на 95

Posted Сегодня, 14:21
Published Сегодня, 14:21
Modified Сегодня, 15:13
Updated Сегодня, 15:13
Двое жителей Пермского края вернулись домой после обмена пленными с Украиной по формуле 95 на 95. Один из них из Перми, второй — из Горнозаводска, пишет на своей страничке в соцсетях Уполномоченный по правам человека в Прикамье Игорь Сапко.
«Уже связался с родными и близкими парней, переговорил по телефону. Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь», — рассказал омбудсмен.
Обмен пленными между Россией и Украиной состоялся 17 июля. Родственники ныне освобожденных жителей Прикамья ранее обращались с заявлением к Игорю Сапко.