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Двоих жителей Прикамья вернули из украинского плена после обмена 95 на 95

Двоих жителей Прикамья вернули из украинского плена после обмена 95 на 95

17 июля 2024, 14:21
Фото: Игорь Сапко / VK
Военные были в плену с ноября 2023 года.

Двое жителей Пермского края вернулись домой после обмена пленными с Украиной по формуле 95 на 95. Один из них из Перми, второй — из Горнозаводска, пишет на своей страничке в соцсетях Уполномоченный по правам человека в Прикамье Игорь Сапко.

«Уже связался с родными и близкими парней, переговорил по телефону. Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь», — рассказал омбудсмен.

Обмен пленными между Россией и Украиной состоялся 17 июля. Родственники ныне освобожденных жителей Прикамья ранее обращались с заявлением к Игорю Сапко.

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#Военная операция на Украине#Сво#Сапко#Игорь сапко#Плен#Украинский плен
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