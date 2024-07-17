Египетская сила. Художественная галерея закрывает «Немного страшную выставку» в Перми

Posted Сегодня, 16:39
Published Сегодня, 16:39
Modified Сегодня, 16:41
Updated Сегодня, 16:41
В эту субботу, 20 июля, Пермская художественная галерея проведет закрытие «Немного страшной выставки» (6+), посвященной Древнему Египту. В программе финисажа есть события для детей и взрослых. Посетить его можно на площадке завода «Телта» (Окулова, 75).
Программа закрытия выглядит следующим образом:
Как рассказали в художественной галерее, все посетители вечерних событий будут участвовать в мгновенной беспроигрышной лотерее. Призами для пермяков станут сувениры и издания галереи.