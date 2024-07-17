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Пермская художественная галерея закрывает «Немного страшную выставку»

Египетская сила. Художественная галерея закрывает «Немного страшную выставку» в Перми

17 июля 2024, 16:39
Фото: vk.com/permartmuseum

Пермская художественная галерея закрывает «Немного страшную выставку»

Посетители музея смогут выиграть призы от галереи.
Сюжет
Галерея

В эту субботу, 20 июля, Пермская художественная галерея проведет закрытие «Немного страшной выставки» (6+), посвященной Древнему Египту. В программе финисажа есть события для детей и взрослых. Посетить его можно на площадке завода «Телта» (Окулова, 75).

Программа закрытия выглядит следующим образом:

  • 11:00 — 16:00 — самостоятельное посещение выставки;
  • 16:30 — 21:00 — творческое пространство для детей в фойе первого этажа, где дети смогут раскрасить тематические значки и фигурки древнеегипетских богов под руководством музейных педагогов;
  • 17:00 — лекцию «Пермский Египет» (14+) проведет научный консультант выставки Аркадий Зенков, он расскажет, с какой целью были созданы несколько предметов экспозиции и поведает о том, как экспонаты попали в Пермь;
  • 18:30 — экскурсию «Династии Египта: семьи на земле и в небесах» (14+) проведет музейный педагог и экскурсовод Григорий Ноговицын;
  • 19:40 — «Мумии, музеи и современность: уроки Древнего Египта для Пермской галереи. Взгляд директора» (14+). Экскурс-лекцию проведет директор художественной галереи Юлия Тавризян. Она расскажет, с какими сложностями реставрации артефактов сталкиваются музеи, какие нетривиальные экспонаты вписываются в коллекцию регионального музея и как древние артефакты помогут отвечать запросам современности.

Как рассказали в художественной галерее, все посетители вечерних событий будут участвовать в мгновенной беспроигрышной лотерее. Призами для пермяков станут сувениры и издания галереи.

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