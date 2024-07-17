Эксперт: новой пандемии не будет

«Многие уже забыли, что в 2011 и 2012 годах мы сталкивались с птичьим гриппом. У нас в больнице были случаи свиного гриппа. Тогда это не было эпидемией, болели в основном молодые люди около 35 лет. Было два смертельных случая. Но мы знаем, как лечить эту болезнь: применяются противовирусные препараты, симптоматическое лечение, в случае осложнений — аппараты ИВЛ», — рассказал Осипов изданию regions.ru.