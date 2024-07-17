properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:56

Published Сегодня, 13:56

Modified Сегодня, 14:04

Updated Сегодня, 14:04

Эксперт: новой пандемии не будет

17 июля 2024, 13:56
Заявление главы ВОЗ о новой пандемии вызвало возмущение общества. Заслуженный врач РФ Андрей Осипов назвал такие высказывания популистскими. По мнению эксперта, идеи о возможном начале пандемии птичьего гриппа H5N1 — не более чем спекуляции.

По словам врача, до настоящего времени не зафиксировано ни одного случая передачи вируса H5N1 от человека к человеку. Тем не менее, болезнь действительно тяжело протекает у заболевших.

«Многие уже забыли, что в 2011 и 2012 годах мы сталкивались с птичьим гриппом. У нас в больнице были случаи свиного гриппа. Тогда это не было эпидемией, болели в основном молодые люди около 35 лет. Было два смертельных случая. Но мы знаем, как лечить эту болезнь: применяются противовирусные препараты, симптоматическое лечение, в случае осложнений — аппараты ИВЛ», — рассказал Осипов изданию regions.ru.

Он добавил, что хоть опасности начала новой пандемии пока нет, в России медики готовы к любому развитию событий.

«В этом году у нас были случаи обезьяньей оспы, малярии, лихорадки Западного Нила. Мы успешно справляемся с экзотическими заболеваниями», — подчеркнул Осипов.

Врач также отметил, что в стране значительно усилили меры предосторожности, чтобы предотвратить импорт инфекций из-за границы.

Подпишитесь
В Прикамье подростка обвиняют в изнасиловании и убийстве 14-летней девочки
Сегодня, 14:26
Пермским дачникам рассказали, за что они могут получить серьезные штрафы
Сегодня, 15:42
Двоих жителей Прикамья вернули из украинского плена после обмена 95 на 95
Сегодня, 14:21
Жители Закамска выйдут на пикет против строительства исправительного центра ФСИН
Сегодня, 12:26
В Добрянке возродили рецепт старинного десерта времен Строгановых
Сегодня, 11:44
«Пожалуйста, не обижайте меня». Пермяки нашли собаку с запиской с просьбой о помощи
Сегодня, 13:36