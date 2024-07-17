Эксперт: новой пандемии не будет

Posted Сегодня, 13:56
Published Сегодня, 13:56
Modified Сегодня, 14:04
Updated Сегодня, 14:04
По словам врача, до настоящего времени не зафиксировано ни одного случая передачи вируса H5N1 от человека к человеку. Тем не менее, болезнь действительно тяжело протекает у заболевших.
«Многие уже забыли, что в 2011 и 2012 годах мы сталкивались с птичьим гриппом. У нас в больнице были случаи свиного гриппа. Тогда это не было эпидемией, болели в основном молодые люди около 35 лет. Было два смертельных случая. Но мы знаем, как лечить эту болезнь: применяются противовирусные препараты, симптоматическое лечение, в случае осложнений — аппараты ИВЛ», — рассказал Осипов изданию regions.ru.
Он добавил, что хоть опасности начала новой пандемии пока нет, в России медики готовы к любому развитию событий.
«В этом году у нас были случаи обезьяньей оспы, малярии, лихорадки Западного Нила. Мы успешно справляемся с экзотическими заболеваниями», — подчеркнул Осипов.
Врач также отметил, что в стране значительно усилили меры предосторожности, чтобы предотвратить импорт инфекций из-за границы.