ЕР поддержит детей при подготовке к началу учебного года

«Одной из ключевых задач партийного проекта „Новая школа“ является создание современных образовательных пространств и контроль за их возведением и реконструкцией. В Пермском крае в 2024 году планируется завершить строительство и ввести в эксплуатацию 10 школ, рассчитанных на более чем 5000 учеников. Все образовательные учреждения будут оснащены необходимым оборудованием, рассчитаны на раннюю специализацию, а также будут отвечать современным требованиям безопасности.За каждым ремонтируемым и строящимся объектом образования в Пермском крае закреплены депутаты муниципального и регионального уровня. Их задача — контролировать сроки выполнения работ и оперативно решать возникающие вопросы. Депутатский контроль дополнят мониторинговые мероприятия в рамках „Партийного десанта“, к которым будут подключены представители родительского сообщества и некоммерческого сектора.Также в рамках подготовки к 1 сентября региональное отделение „Единой России“ объявляет о старте традиционной акции „Собери ребёнка в школу“. В ходе акции детей из многодетных, малообеспеченных семей, детей-инвалидов обеспечат рюкзаками со школьными принадлежностями. Особое внимание будет уделено детям участников СВО и детям из города-побратима Северодонецка», — сказал Анатолий Маховиков, председатель регионального общественного совета партпроекта «Новая школа», депутат Законодательного собрания Пермского края.