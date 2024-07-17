ЕР поддержит детей при подготовке к началу учебного года

Posted Сегодня, 16:52
Published Сегодня, 16:52
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Updated Сегодня, 16:52
В мероприятии приняли участие временно исполняющий обязанности секретаря генерального совета ЕР Владимир Якушев и министр просвещения Сергей Кравцов.
Владимир Якушев сообщил, что в рамках данной программы было построено 1236 новых школ и 1680 детских садов. В 2024 году планируется завершить строительство еще 364 школ, в которых можно принять 300 тысяч новых учеников. Программа капитального ремонта уже охватила 4122 школы, и в этом году планируется начать ремонт в еще 1057 школах, из которых 534 будут готовы в следующем году. Якушев также отметил активное внедрение программы в новых регионах, передает mkset.ru.
Он подчеркнул, что контракты еще не заключены по 25 школам, а у четырех регионов имеются долги по капитальному ремонту. В 56 субъектах РФ наблюдаются проблемы со строительством новых школ. Якушев призвал губернаторов и координаторов проекта «Новая школа» оперативно решить эти вопросы, чтобы к сентябрю дети могли пойти в обновленные школы. Для регионов с незавершенными объектами предусмотрены штрафные санкции.
За каждым объектом капитального ремонта закреплены депутаты и сенаторы от ЕР, которые несут персональную ответственность за качество и сроки выполнения работ. Сергей Кравцов отметил, что такая система контроля уже доказала свою эффективность и предложил использовать её для новых национальных проектов. Министр сообщил, что нацпроекты «Молодежь и дети» и «Семья» находятся в высокой степени готовности, и предложил продолжать реализацию программы капремонта с тем же темпом.
Минпросвещения России начало прием заявок на следующий цикл капитального ремонта школ, детских садов и колледжей. В ходе заседания также стартовала акция «Собери ребенка в школу», в рамках которой «Единая Россия» оказывает помощь детям из многодетных, малообеспеченных семей и семей льготных категорий. В прошлом году помощь получили почти 220 тысяч детей, включая более 60 тысяч из Донбасса и Новороссии.
В 2023 году особое внимание будет уделено семьям из новых регионов и семьям участников СВО. Пункты сбора школьных рюкзаков будут организованы на базе приемных председателя «Единой России» и в штабах общественной поддержки, как сообщается на сайте партии ER.RU.
«Одной из ключевых задач партийного проекта „Новая школа“ является создание современных образовательных пространств и контроль за их возведением и реконструкцией. В Пермском крае в 2024 году планируется завершить строительство и ввести в эксплуатацию 10 школ, рассчитанных на более чем 5000 учеников. Все образовательные учреждения будут оснащены необходимым оборудованием, рассчитаны на раннюю специализацию, а также будут отвечать современным требованиям безопасности.За каждым ремонтируемым и строящимся объектом образования в Пермском крае закреплены депутаты муниципального и регионального уровня. Их задача — контролировать сроки выполнения работ и оперативно решать возникающие вопросы. Депутатский контроль дополнят мониторинговые мероприятия в рамках „Партийного десанта“, к которым будут подключены представители родительского сообщества и некоммерческого сектора.Также в рамках подготовки к 1 сентября региональное отделение „Единой России“ объявляет о старте традиционной акции „Собери ребёнка в школу“. В ходе акции детей из многодетных, малообеспеченных семей, детей-инвалидов обеспечат рюкзаками со школьными принадлежностями. Особое внимание будет уделено детям участников СВО и детям из города-побратима Северодонецка», — сказал Анатолий Маховиков, председатель регионального общественного совета партпроекта «Новая школа», депутат Законодательного собрания Пермского края.