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Глава Косинского округа Эдуард Засухин написал заявление об отставке

Глава Косинского округа написал заявление об увольнении

17 июля 2024, 08:36
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Глава Косинского округа Эдуард Засухин написал заявление об отставке

Ранее депутаты признали отчет о его работе неудовлетворительным.

Глава Косинского муниципального округа Эдуард Засухин подал заявление о досрочном прекращении полномочий. Депутаты рассмотрят его заявление 19 июля. В случае принятия отставки полномочия главы прекратятся в этот же день, сообщает телеграм-канал «На местах».

Отставке Эдуарда Засухина предшествовал его отчет о работе, который депутаты признали неудовлетворительным. Также дополнительным поводом может послужить минимальная явка на выборах президента РФ среди всех территорий Пермского края.

На свой пост Эдуард Засухин пришел в феврале 2020 года. До этого он 13 лет работал заместителем начальника территориального отдела управления казначейского исполнения бюджета министерства финансов Пермского края.

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#Политика#Кадровые перестановки#Пермь#Чиновники#Выборы президента#Эдуард Засухин#Косинский округ
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