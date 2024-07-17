Глава Косинского округа написал заявление об увольнении

Глава Косинского муниципального округа Эдуард Засухин подал заявление о досрочном прекращении полномочий. Депутаты рассмотрят его заявление 19 июля. В случае принятия отставки полномочия главы прекратятся в этот же день, сообщает телеграм-канал «На местах».