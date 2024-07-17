Глава Косинского округа написал заявление об увольнении

Posted Сегодня, 08:36
Published Сегодня, 08:36
Modified Сегодня, 11:15
Updated Сегодня, 11:15
Глава Косинского муниципального округа Эдуард Засухин подал заявление о досрочном прекращении полномочий. Депутаты рассмотрят его заявление 19 июля. В случае принятия отставки полномочия главы прекратятся в этот же день, сообщает телеграм-канал «На местах».
Отставке Эдуарда Засухина предшествовал его отчет о работе, который депутаты признали неудовлетворительным. Также дополнительным поводом может послужить минимальная явка на выборах президента РФ среди всех территорий Пермского края.
На свой пост Эдуард Засухин пришел в феврале 2020 года. До этого он 13 лет работал заместителем начальника территориального отдела управления казначейского исполнения бюджета министерства финансов Пермского края.