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Published Сегодня, 05:49

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Updated Сегодня, 05:52

Клинический психолог предостерегает от чрезмерной лени

17 июля 2024, 05:49
Иногда надо отдыхать и расслабляться, чтобы восстановить силы, но слишком много лености может вызвать проблемы. Об этом сообщила психолог Анастасия Кардиакос.

По ее мнению, лень не должна становиться заменой отдыха. Если человек просто ленится, то он не готов бороться с трудностями, сообщает 360tv.ru.

«Избыточная лень приводит к синдрому выученной беспомощности, когда человек все менее и менее готов действовать, проявлять силу воли, быть активным, и всё больше стремится к бездействию», — пояснила Кардиакос.

Желание не делать ничего может свидетельствовать о депрессивных состояниях и изнеможении. Но самым опасным аспектом в бездействии психолог назвала угрозу деградации индивидуальности. В качестве иллюстрации приведен пример с уборкой. Если человек постоянно не убирает за собой из-за лени, то со временем ему станет комфортно жить в грязи. По итогу такая пассивность может привести к ухудшению уровня жизни.

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