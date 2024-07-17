Клинический психолог предостерегает от чрезмерной лени

Желание не делать ничего может свидетельствовать о депрессивных состояниях и изнеможении. Но самым опасным аспектом в бездействии психолог назвала угрозу деградации индивидуальности. В качестве иллюстрации приведен пример с уборкой. Если человек постоянно не убирает за собой из-за лени, то со временем ему станет комфортно жить в грязи. По итогу такая пассивность может привести к ухудшению уровня жизни.