Клинический психолог предостерегает от чрезмерной лени

Posted Сегодня, 05:49
Published Сегодня, 05:49
Modified Сегодня, 05:52
Updated Сегодня, 05:52
По ее мнению, лень не должна становиться заменой отдыха. Если человек просто ленится, то он не готов бороться с трудностями, сообщает 360tv.ru.
«Избыточная лень приводит к синдрому выученной беспомощности, когда человек все менее и менее готов действовать, проявлять силу воли, быть активным, и всё больше стремится к бездействию», — пояснила Кардиакос.
Желание не делать ничего может свидетельствовать о депрессивных состояниях и изнеможении. Но самым опасным аспектом в бездействии психолог назвала угрозу деградации индивидуальности. В качестве иллюстрации приведен пример с уборкой. Если человек постоянно не убирает за собой из-за лени, то со временем ему станет комфортно жить в грязи. По итогу такая пассивность может привести к ухудшению уровня жизни.