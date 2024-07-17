Краевой омбудсмен прокомментировал убийство 9-летнего мальчика в Перми

Posted Сегодня, 04:18
Published Сегодня, 04:18
Modified Сегодня, 04:42
Updated Сегодня, 04:42
Уполномоченный по правам человека в Прикамье Игорь Сапко прокомментировал убийство 9-летнего мальчика своей матерью в Перми. Тело ребенка мать оставила в чемодане на одной из мусорных площадок в городе.
«Потрясен случившимся вместе со всей страной. Такой ужас не укладывается в человеческом сознании. Следователи пермского СУ СК вместе с сотрудниками полиции сработали максимально оперативно. Пристально слежу за ходом расследования», — пишет Сапко в социальной сети.
Игорь Сапко просит представителей СМИ не распространять непроверенную или ложную информацию об этой трагедии. По словам омбудсмена, важно дать правоохранительным органам возможность провести объективное и тщательное расследование.