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Краевой омбудсмен Сапко прокомментировал убийство 9-летнего мальчика в Перми

Краевой омбудсмен прокомментировал убийство 9-летнего мальчика в Перми

17 июля 2024, 04:18
Фото: VK Игорь Сапко

Краевой омбудсмен Сапко прокомментировал убийство 9-летнего мальчика в Перми

Уполномоченный по правам человека в Прикамье пристально следит за ходом расследования.
Сюжет
Дети

Уполномоченный по правам человека в Прикамье Игорь Сапко прокомментировал убийство 9-летнего мальчика своей матерью в Перми. Тело ребенка мать оставила в чемодане на одной из мусорных площадок в городе.

«Потрясен случившимся вместе со всей страной. Такой ужас не укладывается в человеческом сознании. Следователи пермского СУ СК вместе с сотрудниками полиции сработали максимально оперативно. Пристально слежу за ходом расследования», — пишет Сапко в социальной сети.

Игорь Сапко просит представителей СМИ не распространять непроверенную или ложную информацию об этой трагедии. По словам омбудсмена, важно дать правоохранительным органам возможность провести объективное и тщательное расследование.

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