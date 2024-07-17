Маршрут с исторической начинкой: от первого на Урале университета к бывшей богадельне

Posted Сегодня, 07:43
Published Сегодня, 07:43
Modified Сегодня, 07:45
Updated Сегодня, 07:45
Между прочим, первый университет на Урале. Был основан за год до революции, в 1916 году. Расположен в красивом здании, с фонтаном у главного входа.
Посмотрели? Катим дальше, к скверу имени Олега Новоселова. Это известный пермский музыкант, лидер группы «ДОМ», организатор рок-фестивалей. А еще Новоселов совместно с композитором Сергеем Ивановым создал песню «Мой Пермский край». Она считается неофициальным гимном региона. В 2004 году сквер на улице Петропавловской назвали в честь Олега Новоселова за его вклад в культурное наследие края. Вот и правильно, свои таланты нужно ценить! Одобряем!
Через сквер Уральских Добровольцев двигаемся к следующему пункту маршрута — Архиерейскому подворью церкви Симеона Верхотурского. Когда-то тут была пермская общественная богадельня с возможностью проживания до 150 человек. Храм строили на деньги меценатов.
А мы двигаемся дальше, вдоль береговой линии реки к парку «Порт Кама». Самое замечательное в нем — это виды на реку. Смотреть не пересмотреть! Идеальное время для наших покатушек с 11:00 до 14:00 и с 18:00 до 22:00.