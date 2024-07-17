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Published Сегодня, 07:43

Modified Сегодня, 07:45

Updated Сегодня, 07:45

Маршрут с исторической начинкой: от первого на Урале университета к бывшей богадельне

Маршрут с исторической начинкой: от первого на Урале университета к бывшей богадельне

17 июля 2024, 07:43
Фото: 1MI
Прокатимся по Перми? Начнем от Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ).

Между прочим, первый университет на Урале. Был основан за год до революции, в 1916 году. Расположен в красивом здании, с фонтаном у главного входа.

Фото: 1MI

Посмотрели? Катим дальше, к скверу имени Олега Новоселова. Это известный пермский музыкант, лидер группы «ДОМ», организатор рок-фестивалей. А еще Новоселов совместно с композитором Сергеем Ивановым создал песню «Мой Пермский край». Она считается неофициальным гимном региона. В 2004 году сквер на улице Петропавловской назвали в честь Олега Новоселова за его вклад в культурное наследие края. Вот и правильно, свои таланты нужно ценить! Одобряем!

Фото: 1MI

Через сквер Уральских Добровольцев двигаемся к следующему пункту маршрута — Архиерейскому подворью церкви Симеона Верхотурского. Когда-то тут была пермская общественная богадельня с возможностью проживания до 150 человек. Храм строили на деньги меценатов.

Фото: 1MI

А мы двигаемся дальше, вдоль береговой линии реки к парку «Порт Кама». Самое замечательное в нем — это виды на реку. Смотреть не пересмотреть! Идеальное время для наших покатушек с 11:00 до 14:00 и с 18:00 до 22:00.

Фото: 1MI
  • Пройденная дистанция: 9,4 км
  • Время: 49 минут в среднем темпе
  • Сложность: может навевать меланхолию
#Пермь#Город#Достопримечательности
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