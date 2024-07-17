Маршрут с исторической начинкой: от первого на Урале университета к бывшей богадельне

Посмотрели? Катим дальше, к скверу имени Олега Новоселова. Это известный пермский музыкант, лидер группы «ДОМ», организатор рок-фестивалей. А еще Новоселов совместно с композитором Сергеем Ивановым создал песню «Мой Пермский край». Она считается неофициальным гимном региона. В 2004 году сквер на улице Петропавловской назвали в честь Олега Новоселова за его вклад в культурное наследие края. Вот и правильно, свои таланты нужно ценить! Одобряем!