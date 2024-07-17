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Published Сегодня, 08:41

Modified Сегодня, 10:21

Updated Сегодня, 10:21

На пяти территориях Пермского края запретят продажу алкоголя 20 июля 2024 года

На территории Пермского края введут сухой закон. Но не везде

17 июля 2024, 08:41
Фото: 1MI

На пяти территориях Пермского края запретят продажу алкоголя 20 июля 2024 года

Это связано с проведением массовых мероприятий.

В эти выходные на территории пяти муниципалитетов Пермского края будет запрещена продажа алкоголя. Это связано с проведением массовых мероприятий.

20 июля продажа алкоголя будет запрещена в Добрянке, где будут праздновать День города, в Лысьвенском округе, где отметят День металлурга, в Нытве, которая также празднует свой день рождения, в селе Бым Кунгурского района, где состоится спортивно-музыкальный фестиваль White Fest, и в селе Серегово, где пройдет фестиваль «Зов Пармы».

Запрет не распространяется на кафе и рестораны. Однако его нарушение торговыми точками чревато штрафами: до 300 тысяч рублей для юридических лиц и до 40 тысяч рублей для должностных лиц.

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#День города#Алкоголь#Запрет алкоголя#Фестиваль#Запрет
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