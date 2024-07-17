На территории Пермского края введут сухой закон. Но не везде

20 июля продажа алкоголя будет запрещена в Добрянке, где будут праздновать День города, в Лысьвенском округе, где отметят День металлурга, в Нытве, которая также празднует свой день рождения, в селе Бым Кунгурского района, где состоится спортивно-музыкальный фестиваль White Fest, и в селе Серегово, где пройдет фестиваль «Зов Пармы».