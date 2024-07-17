Неизвестная мутация в гене ARPP21 провоцирует боковой амиотрофический склероз

Напомним, что Боковой амиотрофический склероз (БАС) — это неизлечимое заболевание, которое постоянно прогрессирует и разрушает центральную нервную систему, приводит к поражению верхних и нижних двигательных нейронов. Больной становится жертвой паралича и полного атрофирования всех мышц тела. К БАС приводят наследственные факторы, плохая экология и нездоровый образ жизни.