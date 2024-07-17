properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:08

Published Сегодня, 07:08

Modified Сегодня, 07:10

Updated Сегодня, 07:10

Новый спорткомплекс в Мотовилихинском районе планируют открыть в сентябре 2024

Новый многофункциональный спорткомплекс в Мотовилихе хотят открыть в сентябре

17 июля 2024, 07:08
Фото: пресс-служба правительства Пермского края

Новый спорткомплекс в Мотовилихинском районе планируют открыть в сентябре 2024

Большая часть средств на возведение центра была вложена частным инвестором.

В Перми завершилось строительство крытого многофункционального спортивного центра «Звезда-2». Он возведен на условиях государственно-частного партнерства и находится в Мотовилихинском районе, на ул. Аркадия Гайдара, 12б.

Объект построен при участии федеральной программы «Бизнес-спринт», поддерживающей частных инвесторов, которые развивают спортивную инфраструктуру. Общая стоимость возведения спортцентра «Звезда-2» составила около 132 млн рублей. Из федерального бюджета было выделено 31,6 млн рублей, еще почти 10 млн рублей — из краевых средств. Остальные деньги вложил частный инвестор — детский футбольный клуб ООО «Звезда 2013».

Строительство спорткомплекса шло чуть более одного года. В здании обустроены игровой зал с универсальным покрытием для игры в гандбол, мини-футбол и волейбол. В административно-бытовой части здания находятся тренерские комнаты, раздевалки, медицинский кабинет и санузлы. Кроме того, есть тренажерный зал, кафе и зона отдыха. Как рассказали в пресс-службе правительства Прикамья, новый центр приспособлен и для маломобильных пермяков.

Сейчас все строительно-монтажные работы и благоустройство прилегающей территории завершены. Подрядчик получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Перед открытием нужно получить паспорт безопасности, включить центр в реестр объектов спорта и получить лицензию на осуществление образовательной деятельности. Необходимые документы планируется получить к сентябрю и тогда же открыть учреждение.

Глава спортивного комплекса «Энергия» уволился после критики губернатора Прикамья
Узнать подробнее
Читайте также:
В состав пермского «Амкара» пришел полузащитник из омского «Иртыша»
#Спорт#Недвижимость#Пермь#Футбол#Манеж#Футбольный клуб
Подпишитесь
В Соликамске закрывают санаторий для детей, больных туберкулезом
Сегодня, 03:00
Видео. Рысь из Пермского зоопарка впервые показала своих котят
Сегодня, 02:53
С начала 2024 года в Перми снесли 68 аварийных домов
Сегодня, 03:23
Пермского бизнесмена задержала ФСБ при попытке дачи взятки налоговику
Сегодня, 03:44
Краевой омбудсмен прокомментировал убийство 9-летнего мальчика в Перми
Сегодня, 04:18
В Перми четыре автобуса изменили маршруты
Сегодня, 06:23