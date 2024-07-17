Новый многофункциональный спорткомплекс в Мотовилихе хотят открыть в сентябре

Posted Сегодня, 07:08
Published Сегодня, 07:08
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Updated Сегодня, 07:10
В Перми завершилось строительство крытого многофункционального спортивного центра «Звезда-2». Он возведен на условиях государственно-частного партнерства и находится в Мотовилихинском районе, на ул. Аркадия Гайдара, 12б.
Объект построен при участии федеральной программы «Бизнес-спринт», поддерживающей частных инвесторов, которые развивают спортивную инфраструктуру. Общая стоимость возведения спортцентра «Звезда-2» составила около 132 млн рублей. Из федерального бюджета было выделено 31,6 млн рублей, еще почти 10 млн рублей — из краевых средств. Остальные деньги вложил частный инвестор — детский футбольный клуб ООО «Звезда 2013».
Строительство спорткомплекса шло чуть более одного года. В здании обустроены игровой зал с универсальным покрытием для игры в гандбол, мини-футбол и волейбол. В административно-бытовой части здания находятся тренерские комнаты, раздевалки, медицинский кабинет и санузлы. Кроме того, есть тренажерный зал, кафе и зона отдыха. Как рассказали в пресс-службе правительства Прикамья, новый центр приспособлен и для маломобильных пермяков.
Сейчас все строительно-монтажные работы и благоустройство прилегающей территории завершены. Подрядчик получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Перед открытием нужно получить паспорт безопасности, включить центр в реестр объектов спорта и получить лицензию на осуществление образовательной деятельности. Необходимые документы планируется получить к сентябрю и тогда же открыть учреждение.