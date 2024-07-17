Новый многофункциональный спорткомплекс в Мотовилихе хотят открыть в сентябре

Строительство спорткомплекса шло чуть более одного года. В здании обустроены игровой зал с универсальным покрытием для игры в гандбол, мини-футбол и волейбол. В административно-бытовой части здания находятся тренерские комнаты, раздевалки, медицинский кабинет и санузлы. Кроме того, есть тренажерный зал, кафе и зона отдыха. Как рассказали в пресс-службе правительства Прикамья, новый центр приспособлен и для маломобильных пермяков.