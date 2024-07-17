Остались жена, дочь и сын. В Прикамье простятся с погибшим на СВО

Posted Сегодня, 10:03
Published Сегодня, 10:03
Modified Сегодня, 10:55
Updated Сегодня, 10:55
В ходе СВО 25 марта 2024 года погиб уроженец 31-летний уроженец Очерского округа Дмитрий Прудников. Информация об этом появилась в сообществе муниципалитета во ВКонтакте.
Родился мужчина 7 октября 1992 года в поселке Павловский. После смерти матери жил с отцом, в патронатной семье, с бабушкой. Учился в Павловской школе. В 2018 году переехал в Верещагино, где познакомился с будущей женой. В том же году пара обручилась, а в 2019 году родился сын Прохор. Дочь Татьяна появилась на свет в 2020 году.
Контракт с Минобороны Дмитрий заключил в декабре прошлого года. Прощание с мужчиной состоится 19 июля в Верещагино. Обряд отпевания пройдет в Павловской церкви в поселке Павловский на ул. Октябрьская, 3 в 13:30.
«Выражаем искренние соболезнование семье погибшего героя», — пишут власти округа.