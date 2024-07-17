Остались жена, дочь и сын. В Прикамье простятся с погибшим на СВО

Родился мужчина 7 октября 1992 года в поселке Павловский. После смерти матери жил с отцом, в патронатной семье, с бабушкой. Учился в Павловской школе. В 2018 году переехал в Верещагино, где познакомился с будущей женой. В том же году пара обручилась, а в 2019 году родился сын Прохор. Дочь Татьяна появилась на свет в 2020 году.