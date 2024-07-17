От Колокольни у пруда — к экологической тропе у реки: веломаршрут по Перми

А нам дальше, по экологической тропе «Андроновские горы», что организована на территории особо охраняемой природной территории «Андроновский лес». По пути следования расставлены информационные доски и указатели. Не потеряемся! В лесу много птиц и белок. А что может быть лучше, чем крутить педали под пение лесных птах и шуршание травы под колесами? Доставайте уже наушники из ушей. Слушайте лес!