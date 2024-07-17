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От Колокольни у пруда — к экологической тропе у реки: веломаршрут по Перми

От Колокольни у пруда — к экологической тропе у реки: веломаршрут по Перми

17 июля 2024, 07:35
Фото: 1MI
Стартуем от Колокольни в индустриальном районе Перми. Это комплекс деревянных строений с зеленой крышей. Выглядит как игрушечная, а еще стоит на берегу пруда. Красотища!

Местные это местечко любят, говорят, колокола звучат тут по-особенному, как нигде. Заезжайте в Пасху — на праздничной неделе любой желающий может попробовать себя в роли звонаря.

Фото: 1MI

А нам дальше, по экологической тропе «Андроновские горы», что организована на территории особо охраняемой природной территории «Андроновский лес». По пути следования расставлены информационные доски и указатели. Не потеряемся! В лесу много птиц и белок. А что может быть лучше, чем крутить педали под пение лесных птах и шуршание травы под колесами? Доставайте уже наушники из ушей. Слушайте лес!

Фото: 1MI

Далее по маршруту — часовня иконы Божией Матери «Утоли моя печали». Представляет собой кирпичный часовенный столб с луковичной главкой. Эта часовня входит в состав мемориала, сооруженного в память жертв авиационной катастрофы 14 сентября 2008 года.

Фото: 1MI

Закончим в районе реки Данилихи на экологической тропе «По следам Миндовского». Что может быть лучше леса? Конечно, только лес на берегу реки.

Фото: 1MI
  • Пройденная дистанция: ≈ 7,4 км
  • Время: 38 минут в среднем темпе
  • Сложность: от свежего воздуха может закружиться голова
#Пермь#Город#Достопримечательности
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