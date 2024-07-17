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Улица Екатерининская, 96

Пермские чиновники начали судиться из-за кондиционеров на домах в центре города

17 июля 2024, 07:20
Фото: Google Maps
Улица Екатерининская, 96
Первый иск рассмотрят уже в конце июля.

Инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края подала иски с требованием убрать кондиционеры с фасадов домов в центре Перми. Чиновники отмечают, что климатическая техника на стенах не соответствует правилам содержания зданий на территории достопримечательного места, сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

В июле суд рассмотрит иск инспекции по поводу кондиционеров на фасаде дома по улице Екатерининской, 96. Здание располагается напротив главного корпуса ПНИПУ, поэтому кондиционеры видны там с линии старой застройки. Иск в суд подан в отношение предпринимательницы Ксения Глущенко.

Кроме того, помимо демонтажа кондиционеров инспекция указала в иске требования о ремонте части фасада здания в течение трех дней с момента принятия законного решения суда. Первое заседание запланировано на 31 июля.

Ранее сообщалось, что кондиционеры на фасадах будут прятать под специальные ограждения. Изменения внесли в правила благоустройства территории. А соответствующие требования и запреты по размещению блоков систем кондиционирования установила Госинспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края.

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#Суд#Пермь#Градостроительство#Чиновники#Архитектура#Иск#Фасады#Кондиционеры
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