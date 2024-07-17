Пермские чиновники начали судиться из-за кондиционеров на домах в центре города

Ранее сообщалось, что кондиционеры на фасадах будут прятать под специальные ограждения. Изменения внесли в правила благоустройства территории. А соответствующие требования и запреты по размещению блоков систем кондиционирования установила Госинспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края.