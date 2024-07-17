Пермские чиновники начали судиться из-за кондиционеров на домах в центре города

Posted Сегодня, 07:20
Published Сегодня, 07:20
Modified Сегодня, 07:22
Updated Сегодня, 07:22
Инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края подала иски с требованием убрать кондиционеры с фасадов домов в центре Перми. Чиновники отмечают, что климатическая техника на стенах не соответствует правилам содержания зданий на территории достопримечательного места, сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».
В июле суд рассмотрит иск инспекции по поводу кондиционеров на фасаде дома по улице Екатерининской, 96. Здание располагается напротив главного корпуса ПНИПУ, поэтому кондиционеры видны там с линии старой застройки. Иск в суд подан в отношение предпринимательницы Ксения Глущенко.
Кроме того, помимо демонтажа кондиционеров инспекция указала в иске требования о ремонте части фасада здания в течение трех дней с момента принятия законного решения суда. Первое заседание запланировано на 31 июля.
Ранее сообщалось, что кондиционеры на фасадах будут прятать под специальные ограждения. Изменения внесли в правила благоустройства территории. А соответствующие требования и запреты по размещению блоков систем кондиционирования установила Госинспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края.