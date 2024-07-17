Пермским дачникам рассказали, за что они могут получить серьезные штрафы

Posted Сегодня, 15:42
Published Сегодня, 15:42
Modified Сегодня, 15:44
Updated Сегодня, 15:44
Ученые Пермского политеха рассказали, какие растения могут существенно опустошить кошелек дачника. Попасть на штраф можно даже за мяту и одуванчики в огороде, рассказывают в ПНИПУ
За сорняки штрафуют потому, что они конкурируют с полезными культурами за питательные вещества, воду и свет. А еще в них могут селятся вредители, что может негативно сказаться на урожае. Заросли сорняков также приводят к деградации, истощению почвы.
«В зависимости от категории земель и региона, где расположен участок, владельцев дач могут оштрафовать за заросли таких растений, как мята полевая, одуванчик лекарственный, подсолнечник сорно-полевой, овес пустой, заразиха ветвистая, подсолнечниковая и египетская, вьюнок, крапива. Штрафы за заросли борщевика доходят до 5 тыс. рублей», — отмечает Юлия Кузнецова, кандидат технических наук, доцент кафедры химии и биотехнологии ПНИПУ.
Штрафы предусмотрены за наличие на участках растений, содержащих наркотические или психотропные вещества. Закон предусматривает штраф от 3 до 5 тыс. рублей или арест на срок до 15 суток. Для такого наказания достаточно, чтобы на вашем участке вырос хотя бы один экземпляр такого растения. А вот культивирование в крупном размере, согласно ст. 231 УК РФ, наказывается штрафом до 300 тыс. рублей. За особо крупный размер грозит лишение свободы до восьми лет.
В списке запрещенных растений: ипомея трехцветная (вьюнок), голубой лотос, ибога, кокаиновый куст, конопля, мак снотворный, мимоза хостилис, психотрия зеленая, шалфей предсказателей, эфедра. Под запрет подпадают также грибы любого вида, содержащие псилоцибин и (или) псилоцин, например, мухоморы, сенные навозники, строфария зеленая.