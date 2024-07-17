Пермским дачникам рассказали, за что они могут получить серьезные штрафы

Штрафы предусмотрены за наличие на участках растений, содержащих наркотические или психотропные вещества. Закон предусматривает штраф от 3 до 5 тыс. рублей или арест на срок до 15 суток. Для такого наказания достаточно, чтобы на вашем участке вырос хотя бы один экземпляр такого растения. А вот культивирование в крупном размере, согласно ст. 231 УК РФ, наказывается штрафом до 300 тыс. рублей. За особо крупный размер грозит лишение свободы до восьми лет.