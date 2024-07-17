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Published Сегодня, 15:42

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Пермским дачникам рассказали, за что они могут получить серьезные штрафы

Пермским дачникам рассказали, за что они могут получить серьезные штрафы

17 июля 2024, 15:42
Фото: kandinsky
За казалось бы безопасные растения можно даже попасть под арест.
Сюжет
ПНИПУ

Ученые Пермского политеха рассказали, какие растения могут существенно опустошить кошелек дачника. Попасть на штраф можно даже за мяту и одуванчики в огороде, рассказывают в ПНИПУ

За какие сорняки на даче можно получить штраф?

За сорняки штрафуют потому, что они конкурируют с полезными культурами за питательные вещества, воду и свет. А еще в них могут селятся вредители, что может негативно сказаться на урожае. Заросли сорняков также приводят к деградации, истощению почвы.

«В зависимости от категории земель и региона, где расположен участок, владельцев дач могут оштрафовать за заросли таких растений, как мята полевая, одуванчик лекарственный, подсолнечник сорно-полевой, овес пустой, заразиха ветвистая, подсолнечниковая и египетская, вьюнок, крапива. Штрафы за заросли борщевика доходят до 5 тыс. рублей», — отмечает Юлия Кузнецова, кандидат технических наук, доцент кафедры химии и биотехнологии ПНИПУ.

Какие культуры запрещено выращивать специально?

Штрафы предусмотрены за наличие на участках растений, содержащих наркотические или психотропные вещества. Закон предусматривает штраф от 3 до 5 тыс. рублей или арест на срок до 15 суток. Для такого наказания достаточно, чтобы на вашем участке вырос хотя бы один экземпляр такого растения. А вот культивирование в крупном размере, согласно ст. 231 УК РФ, наказывается штрафом до 300 тыс. рублей. За особо крупный размер грозит лишение свободы до восьми лет.

В списке запрещенных растений: ипомея трехцветная (вьюнок), голубой лотос, ибога, кокаиновый куст, конопля, мак снотворный, мимоза хостилис, психотрия зеленая, шалфей предсказателей, эфедра. Под запрет подпадают также грибы любого вида, содержащие псилоцибин и (или) псилоцин, например, мухоморы, сенные навозники, строфария зеленая.

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#ПНИПУ#Штраф#Растения#Огород#Дача#Сорняки#Уход за растениями#Садоводство
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