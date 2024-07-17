Пермский краевой суд взыскал с ПАО «Россети Урал» 610 тысяч рублей за пожар

Posted Сегодня, 09:34
Published Сегодня, 09:34
Modified Сегодня, 09:36
Updated Сегодня, 09:36
Пермский краевой суд отменил решение суда первой инстанции и взыскал в пользу владельца сгоревшего дома с ПАО «Россети Урал» материальный ущерб в размере 610 тыс. рублей. Информация об этом появилась на сайте Пермского краевого суда.
В мае 2023 года по причине короткого замыкания линии электропередач на фоне порывистого ветра у пермяка сгорел дом, мебель и надворные постройки. Сумма ущерба составила 1 млн 498 тыс. рублей.
Мужчина обратился с исковым заявлением в Бардымский районный суд к ПАО «Россети Урал» с требованием о возмещении ущерба. Провисание и искрение ЛЭП он видел и раньше, но сетевая компания неполадки так и не устранила. Суд отказал пермяку в удовлетворении иска, так как сетевая организация несет ответственность за эксплуатацию сетевой линии до границ земельного участка, а возгорание произошло непосредственно на территории участка.
Заявитель оказался несогласным с решением суда первой инстанции и обратился с жалобой в краевой суд. Судебная коллегия по гражданским делам подытожила, что возгорание произошло не в результате действий собственника сгоревшего дома, а в результате перехлеста провисавших воздушных линий электропередач, которые из-за сильного ветра создали трение между собой, начали искрить, из-за чего и загорелась крыша дома.
Так, причиной пожара явилось ненадлежащее содержание линий электропередач, за что несет ответственность ПАО «Россети Урал». «При определении ущерба судебная коллегия учла выплаченную ранее собственнику сгоревшего дома страховку СК „Росгосстрах“ в размере 750000 рублей», — сообщается на официальном сайте суда.