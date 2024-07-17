Пермский краевой суд взыскал с ПАО «Россети Урал» 610 тысяч рублей за пожар

Мужчина обратился с исковым заявлением в Бардымский районный суд к ПАО «Россети Урал» с требованием о возмещении ущерба. Провисание и искрение ЛЭП он видел и раньше, но сетевая компания неполадки так и не устранила. Суд отказал пермяку в удовлетворении иска, так как сетевая организация несет ответственность за эксплуатацию сетевой линии до границ земельного участка, а возгорание произошло непосредственно на территории участка.