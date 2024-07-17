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Пермский людоед Михаил Малышев устроился в приют для животных

Пермский людоед Михаил Малышев устроился в приют для животных

17 июля 2024, 08:40
Фото: скрин видеозаписи SHOT
В 2022 году каннибал вышел из колонии.

Пермский людоед Михаил Малышев после выхода из колонии устроился на работу в приют для животных, сообщает телеграм-канал «SHOT». По словам мужчины, взяли его в приют благодаря связям. Сейчас Михаил строит будки для собак, делает уборку на территории, а также нарезает мясо для подопечных. Платят ему в основном продукцией (сыры, колбасы) с истекшим сроком годности.

В настоящий момент мужчина живет один, жалуется, что средств на жизнь не хватает. Хочет работать охранником — всю жизнь занимался со штангами и гирями. Малышев рассказывает, что в 90-х занимался продажей спирта. Сейчас пермяк не пьет. На новом месте работы на Михаила жалобы не поступали. В полиции изданию сообщили, что мужчина находится под административным надзором.

Михаил Малышев был осуждён в 2000 году. Со своей бывшей пленницей и сожительницей, которую он удерживал дома силой, заманивал к себе домой людей и убивал. После второго убийства мужчину задержали. В его холодильнике были найдены запасы человечины и собачатины. За преступления Малышеву было назначено 25 лет в колонии строгого режима. Наказание он отбывал в Чусовом. В 2022 году Малышев вышел на свободу.

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#Мвд#Насилие#Приют для животных#Преступления#Жертвы#Серийный убийца#Колония строгого режима#Каннибализм#Михаил Малышев
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