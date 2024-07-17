Пермский людоед Михаил Малышев устроился в приют для животных

Михаил Малышев был осуждён в 2000 году. Со своей бывшей пленницей и сожительницей, которую он удерживал дома силой, заманивал к себе домой людей и убивал. После второго убийства мужчину задержали. В его холодильнике были найдены запасы человечины и собачатины. За преступления Малышеву было назначено 25 лет в колонии строгого режима. Наказание он отбывал в Чусовом. В 2022 году Малышев вышел на свободу.