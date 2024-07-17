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Пермского бизнесмена задержала ФСБ при попытке дачи взятки налоговику

Пермского бизнесмена задержала ФСБ при попытке дачи взятки налоговику

17 июля 2024, 03:44
Фото: 1MI
Предприниматель предложил представителю налогового органа 1 млн рублей.
Сюжет
ФСБ

Сотрудники УФСБ по Пермскому краю совместно с региональным Управлением Федеральной налоговой службы задержали главу ООО «СпринтЭНЕРГО» при даче взятки. Предприниматель предложил представителю налогового органа 1 млн рублей, сообщили в пресс-службе УФСБ.

Работник налогового органа своевременно направил уведомление о факте склонения к коррупционному правонарушению. В ходе оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что бизнесмен намеревался дать взятку в целях прекращения мероприятий налогового контроля.

Следственными органами в отношении взяткодателя в июле текущего года возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 290 УК РФ, ему предъявлено обвинение в совершении
инкриминируемого преступления.

«УФСБ в рамках расследования уголовного дела проводятся мероприятия
по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности обвиняемого», — рассказали в надзорном ведомстве.

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#Пермь#ФСБ#Взятка#Уголовное дело#Коррупция#Налоговая служба#Оперативно-розыскные меры
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