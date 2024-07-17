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«Пожалуйста, не обижайте меня». Пермяки нашли собаку с запиской с просьбой о помощи

«Пожалуйста, не обижайте меня». Пермяки нашли собаку с запиской с просьбой о помощи

17 июля 2024, 13:36
Фото: Потеряшки и найденыши Перми / VK
Смертельно больная женщина выпустила собаку, чтобы та нашла себе новых хозяев.

В Перми нашли собаку, на ошейнике которой была записка с просьбой о помощи. Ее написала смертельно больная женщина в надежде на то, что ее питомца приютят новые хозяева.

Объявление о найденном животном появилось в соцсетях. «Меня зовут Майна. Я не потерялась, просто ищу новых хозяев. Моя хозяйка неизлечима больна и больше не могла за мной ухаживать. Мне 10 лет, я стерилизована. Характер меланхоличный, не очень люблю маленьких детей. Последний год питалась сухим кормом, и еще я не смогу жить в неотапливаемом помещении. Болячка на глазу не прогрессирует уже много лет. Пожалуйста, не обижайте и не грабьте меня. Очень хочется найти добрых людей, которые меня приютят. Свой собачий век хочется дожить в тепле и в добре. Заранее спасибо», — говорится в послании.

По данным «КП-Пермь», записка была в капсуле на ошейнике. Вместе с ней лежала купюра в 1 тыс. рублей.

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#Пермь#Животные#Собака#Потерялась
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