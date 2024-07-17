«Пожалуйста, не обижайте меня». Пермяки нашли собаку с запиской с просьбой о помощи

Posted Сегодня, 13:36
Published Сегодня, 13:36
Modified Сегодня, 13:42
Updated Сегодня, 13:42
В Перми нашли собаку, на ошейнике которой была записка с просьбой о помощи. Ее написала смертельно больная женщина в надежде на то, что ее питомца приютят новые хозяева.
Объявление о найденном животном появилось в соцсетях. «Меня зовут Майна. Я не потерялась, просто ищу новых хозяев. Моя хозяйка неизлечима больна и больше не могла за мной ухаживать. Мне 10 лет, я стерилизована. Характер меланхоличный, не очень люблю маленьких детей. Последний год питалась сухим кормом, и еще я не смогу жить в неотапливаемом помещении. Болячка на глазу не прогрессирует уже много лет. Пожалуйста, не обижайте и не грабьте меня. Очень хочется найти добрых людей, которые меня приютят. Свой собачий век хочется дожить в тепле и в добре. Заранее спасибо», — говорится в послании.
По данным «КП-Пермь», записка была в капсуле на ошейнике. Вместе с ней лежала купюра в 1 тыс. рублей.