«Пожалуйста, не обижайте меня». Пермяки нашли собаку с запиской с просьбой о помощи

Объявление о найденном животном появилось в соцсетях. «Меня зовут Майна. Я не потерялась, просто ищу новых хозяев. Моя хозяйка неизлечима больна и больше не могла за мной ухаживать. Мне 10 лет, я стерилизована. Характер меланхоличный, не очень люблю маленьких детей. Последний год питалась сухим кормом, и еще я не смогу жить в неотапливаемом помещении. Болячка на глазу не прогрессирует уже много лет. Пожалуйста, не обижайте и не грабьте меня. Очень хочется найти добрых людей, которые меня приютят. Свой собачий век хочется дожить в тепле и в добре. Заранее спасибо», — говорится в послании.