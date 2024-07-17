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Ристалище и этноклоунада. Опубликована программа фестиваля «Зов Пармы»

Ристалище и этноклоунада. Опубликована программа фестиваля «Зов Пармы»

17 июля 2024, 08:10
Фото: ПДНТ Губерния
Мероприятие пройдет 19–21 июля.

Стала известна программа этнофестиваля «Зов Пармы», который пройдет в селе Серегово рядом с Чердынью с 19 по 21 июля. Ее на своей странице в соцсетях опубликовал один из организаторов мероприятия — ПДНТ «Губерния».

Фестиваль стартует в пятницу, 19 июля, в 17:00. Гостей ждет ярмарка, ремесленные мастерские, ристалище, реконструкция старинного обряда, детские игры, лекции, сбор трав и плетение венков. Вечер завершит традиционное возжигание фестивального огня и музыкальная программа.

В субботу, 20 июля, кроме вышеперечисленного, можно будет покататься на лошадях и даже увидеть конный спектакль «Руслан и Людмила». Также можно будет поводить хороводы, обучиться старинным танцам, послушать песни бурлаков, съездить на экскурсию в Чердынь и Ныроб. Кроме того, можно будет увидеть спектакли, в том числе детские, и этническую клоунаду. Зрителей жду квесты, конкурсы и викторины. Вечер также завершится музыкальной программой.

В воскресенье, 21 июля, можно будет посмотреть финальные бои. Завершит фестиваль разъезжий круг.

Вход на мероприятие будет бесплатным, надо будет заплатить только за место под палатку и парковку автомобиля. Проносить алкоголь на территорию лагеря будет запрещено. Также спиртное не будет продаваться на территории села Серегово.

Фото: ПДНТ Губерния
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#Культура#Алкоголь#Фестиваль#Зов Пармы#Фестивальный городок
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