Ристалище и этноклоунада. Опубликована программа фестиваля «Зов Пармы»

В субботу, 20 июля, кроме вышеперечисленного, можно будет покататься на лошадях и даже увидеть конный спектакль «Руслан и Людмила». Также можно будет поводить хороводы, обучиться старинным танцам, послушать песни бурлаков, съездить на экскурсию в Чердынь и Ныроб. Кроме того, можно будет увидеть спектакли, в том числе детские, и этническую клоунаду. Зрителей жду квесты, конкурсы и викторины. Вечер также завершится музыкальной программой.