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В Пермском зоопарке рысь впервые показала посетителям трёх своих котят

Рысь из Пермского зоопарка впервые показала своих котят

17 июля 2024, 02:53
Фото: Скрины видеозаписи Пермского зоопарка

В Пермском зоопарке рысь впервые показала посетителям трёх своих котят

До этого рысь не выводила на улицу своих детенышей.

В Пермском зоопарке рысь Майя впервые показала своих котят посетителям. Детеныши у Майи и Хорса родились полтора месяца назад, однако выводить на прогулку мама начала только на днях, сообщают в Пермском зоопарке.

«Пушистая банда уже вовсю осваивается в вольере, и норовит сбежать из-под присмотра матери. Пока это сделать никому не удалось. Майя пристально следит за рысятами, держит ухо с кисточкой востро, и не дает им излишне баловаться, призывая к порядку лапой», — пишут работники зоопарка в социальных сетях.

Определить пол рысят можно будет только тогда, когда Майя удостоверится, что опасность ее малышам не грозит. В зоопарке сообщают, что в 2023 году рысь тоже стала матерью трех котят. Когда детеныши чуть подросли, она разъехались по зоопаркам России.

Видео: Пермский зоопарк
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