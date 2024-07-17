Рысь из Пермского зоопарка впервые показала своих котят

Posted Сегодня, 02:53
Published Сегодня, 02:53
Modified Сегодня, 02:55
Updated Сегодня, 02:55
В Пермском зоопарке рысь Майя впервые показала своих котят посетителям. Детеныши у Майи и Хорса родились полтора месяца назад, однако выводить на прогулку мама начала только на днях, сообщают в Пермском зоопарке.
«Пушистая банда уже вовсю осваивается в вольере, и норовит сбежать из-под присмотра матери. Пока это сделать никому не удалось. Майя пристально следит за рысятами, держит ухо с кисточкой востро, и не дает им излишне баловаться, призывая к порядку лапой», — пишут работники зоопарка в социальных сетях.
Определить пол рысят можно будет только тогда, когда Майя удостоверится, что опасность ее малышам не грозит. В зоопарке сообщают, что в 2023 году рысь тоже стала матерью трех котят. Когда детеныши чуть подросли, она разъехались по зоопаркам России.