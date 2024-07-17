Рысь из Пермского зоопарка впервые показала своих котят

Определить пол рысят можно будет только тогда, когда Майя удостоверится, что опасность ее малышам не грозит. В зоопарке сообщают, что в 2023 году рысь тоже стала матерью трех котят. Когда детеныши чуть подросли, она разъехались по зоопаркам России.