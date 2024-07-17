С двумя погибшими на СВО жителями Пермского края простятся в этот четверг

Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
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Updated Сегодня, 10:43
Завтра, 18 июля, в Пермском крае простятся с двумя погибшими на СВО мужчинами. В зоне проведения спецоперации погиб житель села Дуброво Оханского городского округа Павел Имашев. Церемония прощания состоится в 11:00 в Дубровском Доме культуры, рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.
Кроме того, 32-летний житель Оханского городского округа Сергей Ужегов будет похоронен в этот четверг. Он родился в деревне Зинки, после окончания 9 класса поступил в Пермский профессиональный лицей №1, в котором получил специальность станочника.
С октября 2011 по декабрь 2012 года Ужегов служил в армии. 2 сентября 2023 года подписал контракт о прохождении службы в зоне СВО в должности водителя. Как сообщили в пресс-службе администрации городского округа, мужчина погиб 25 марта. Церемония прощания с Сергеем состоится в селе Сретенское в 11:00.