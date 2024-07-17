С двумя погибшими на СВО жителями Пермского края простятся в этот четверг

С октября 2011 по декабрь 2012 года Ужегов служил в армии. 2 сентября 2023 года подписал контракт о прохождении службы в зоне СВО в должности водителя. Как сообщили в пресс-службе администрации городского округа, мужчина погиб 25 марта. Церемония прощания с Сергеем состоится в селе Сретенское в 11:00.