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Posted Сегодня, 10:41

Published Сегодня, 10:41

Modified Сегодня, 10:43

Updated Сегодня, 10:43

Павел Имашев — слева.

С двумя погибшими на СВО жителями Пермского края простятся в этот четверг

17 июля 2024, 10:41
Фото: vk.com/club191472812; vk.com/club169629099
Павел Имашев — слева.

В Прикамье простятся с погибшими на СВО Павлом Имашевым и Сергеем Ужеговым

У военнослужащих остались родные и близкие.

Завтра, 18 июля, в Пермском крае простятся с двумя погибшими на СВО мужчинами. В зоне проведения спецоперации погиб житель села Дуброво Оханского городского округа Павел Имашев. Церемония прощания состоится в 11:00 в Дубровском Доме культуры, рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.

Кроме того, 32-летний житель Оханского городского округа Сергей Ужегов будет похоронен в этот четверг. Он родился в деревне Зинки, после окончания 9 класса поступил в Пермский профессиональный лицей №1, в котором получил специальность станочника.

С октября 2011 по декабрь 2012 года Ужегов служил в армии. 2 сентября 2023 года подписал контракт о прохождении службы в зоне СВО в должности водителя. Как сообщили в пресс-службе администрации городского округа, мужчина погиб 25 марта. Церемония прощания с Сергеем состоится в селе Сретенское в 11:00.

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#Общество#Военная операция на Украине#Пермь#Сво
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