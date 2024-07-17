Posted Сегодня, 03:23
Published Сегодня, 03:23
Modified Сегодня, 03:25
Updated Сегодня, 03:25
С начала 2024 года в Перми снесли 68 аварийных домов. Все жилые здания были расселены — пермякам предоставили денежное возмещение или другое благоустроенное жильё в зависимости от формы собственности, сообщил галава Перми Эдуард Соснин в телеграм-канале.
Сейчас продолжается снос аварийного многоквартирного дома в Орджоникидзевском районе Перми на ул. Социалистическая, 13. Трехэтажное здание было возведено в 1957 году. Вместе с тем, идет демонтаж аварийного дома по ул. Генерала Доватора, 34.
Расселение жителей города из аварийного жилья в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» и краевых программ по расселению. «Так, строятся дома по улице Маяковского, в которые совсем скоро переедут около 500 пермских семей. В марте началось расселение аварийного дома по Комсомольскому проспекту, 94», — пишет мэр Перми в социальной сети.