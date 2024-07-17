properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:23

Published Сегодня, 03:23

Modified Сегодня, 03:25

Updated Сегодня, 03:25

С начала 2024 года в Перми снесли 68 аварийных домов

С начала 2024 года в Перми снесли 68 аварийных домов

17 июля 2024, 03:23
Фото: properm.ru
Расселение пермяков из аварийного жилья проводится в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» и краевых программ по расселению.

С начала 2024 года в Перми снесли 68 аварийных домов. Все жилые здания были расселены — пермякам предоставили денежное возмещение или другое благоустроенное жильё в зависимости от формы собственности, сообщил галава Перми Эдуард Соснин в телеграм-канале.

Сейчас продолжается снос аварийного многоквартирного дома в Орджоникидзевском районе Перми на ул. Социалистическая, 13. Трехэтажное здание было возведено в 1957 году. Вместе с тем, идет демонтаж аварийного дома по ул. Генерала Доватора, 34.

Расселение жителей города из аварийного жилья в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» и краевых программ по расселению. «Так, строятся дома по улице Маяковского, в которые совсем скоро переедут около 500 пермских семей. В марте началось расселение аварийного дома по Комсомольскому проспекту, 94», — пишет мэр Перми в социальной сети.

Читайте также:
На месте бывшего киноцентра «Премьер» в Перми построят 250 тыс. кв. м. жильяВ Перми в отношении двух домов с 31 мая введен режим повышенной готовностиС начала года в Перми расселено более 12 тысяч квадратных метров аварийного жилья
#Видео#Пермь#Аварийные дома#Демонтаж#Снос#Орджоникидзевский район#Расселение
Подпишитесь
В Соликамске закрывают санаторий для детей, больных туберкулезом
Сегодня, 03:00
Видео. Рысь из Пермского зоопарка впервые показала своих котят
Сегодня, 02:53
Пермского бизнесмена задержала ФСБ при попытке дачи взятки налоговику
Сегодня, 03:44
Краевой омбудсмен прокомментировал убийство 9-летнего мальчика в Перми
Сегодня, 04:18
В Перми четыре автобуса изменили маршруты
Сегодня, 06:23