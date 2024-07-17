С начала 2024 года в Перми снесли 68 аварийных домов

Расселение жителей города из аварийного жилья в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» и краевых программ по расселению. «Так, строятся дома по улице Маяковского, в которые совсем скоро переедут около 500 пермских семей. В марте началось расселение аварийного дома по Комсомольскому проспекту, 94», — пишет мэр Перми в социальной сети.