Стали известны самые популярные у пермских абитуриентов вузы

Posted Сегодня, 09:56
Published Сегодня, 09:56
Modified Сегодня, 12:55
Updated Сегодня, 12:55
Пермские вузы отмечают рекордные цифры заявлений. В Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет (ПГГПУ) их поступило около 6 тыс. Это на 10% больше, чем аналогичный период прошлого года, стало известно из планов приема, опубликованных на сайте университета.
Большей популярностью пользуются гуманитарные направления. При этом более 80% заявлений абитуриенты подают в электронном формате.
«Мы не первый год наблюдаем тенденцию, что обществознание, право и история как профильные предметы, а также иностранные языки пользуются популярностью среди абитуриентов. Практически на каждое из направлений приходится порядка 12 человек. Стоит отметить и рост интереса к изучению иностранных языков — английского, а также второго иностранного вроде немецкого, французского и китайского», — рассказала секретарь приемной комиссии ПГГПУ Наталья Зеленина.
Что касается Пермского государственного медуниверситета, туда абитуриенты подали порядка 2 тыс. заявлений. Среди популярных направлений выделяются стоматология, лечебное дело, а также педиатрия. Члены приемной комиссии отметили, что в университете появилась новая специальность — клиническая психология. Это направление получит некоторое количество бюджетных мест.
«У нас появилось новое направление на бюджетной основе — клиническая психология. В этом году на направлении есть 10 бюджетных мест. Для нас это новый опыт, когда мы принимаем специалистов в этой области. Что касается других специальностей, некоторые из них невостребованы из-за сложности обучения. Например, медико-профилактическое дело», — поделилась информацией секретарь приёмной комиссии ПГМУ имени академика Е. А. Вагнера Юлия Кабирова.
Как стало известно из документов приемной кампании Пермского классического университета, заявления в вуз подали порядка 15 тыс. абитуриентов. Наиболее востребованными стали следующие направления: бизнес-информатика, лингвистика, менеджмент и медиакоммуникации. Однако схема подачи документов на целевое обучение стала сложнее.
«В этом году схема подачи заявлений претерпела серьезные изменения. Теперь для этого используют портал „Работа в России“. Заказчики размещают свои предложения на этой платформе, поэтому абитуриенты смогут подать заявления на целевое обучение через указанный ресурс», — сообщила проректор ПГНИУ по учебной работе Анна Габдурафикова.
Третьим наиболее востребованным ВУЗом стал Пермский Политех, на направления которого подали порядка 24 тыс. заявлений. «Сегодня одним из наиболее популярных способов подачи заявления в Политех является портал „Госуслуги“. Порядка 95% абитуриентов отправили нам свои заявления. Многие из них не стесняются и подают заявления очно. Это позволяет наладить контакт с преподавателями и представителями компаний-партнеров», — рассказал ответственный секретарь приемной комиссии ПНИПУ Руслан Гарифзянов.
Промежуточные результаты приемной кампании демонстрируют растущий интерес молодежи к техническим специальностям. Сегодня во многих университетах все больше становятся популярными технические специальности. Например, машиностроение, робототехника, техносферная безопасность, а также IT-специальности. Однако ввиду уменьшения числа школьников второй год подряд университеты Пермского края открывают дополнительный набор по различным направлениям.