Стали известны самые популярные у пермских абитуриентов вузы

«У нас появилось новое направление на бюджетной основе — клиническая психология. В этом году на направлении есть 10 бюджетных мест. Для нас это новый опыт, когда мы принимаем специалистов в этой области. Что касается других специальностей, некоторые из них невостребованы из-за сложности обучения. Например, медико-профилактическое дело», — поделилась информацией секретарь приёмной комиссии ПГМУ имени академика Е. А. Вагнера Юлия Кабирова.