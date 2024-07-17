Цены на отдых в Прикамье резко подскочили. Что случилось?

По словам эксперта, Пермский край наиболее популярен у туристов в возрасте от 25 до 45 лет. Они приезжают в основном из центральной части России и ближайших к Прикамью регионов. Предприниматели прогнозируют, что остаток летнего сезона будет успешным. Поток туристов должен увеличится благодаря проведению крупных культурных и спортивных мероприятий, фестивалей.