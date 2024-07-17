Цены на отдых в Прикамье резко подскочили. Что случилось?

Posted Сегодня, 09:19
Published Сегодня, 09:19
Modified Сегодня, 12:48
Updated Сегодня, 12:48
Туристические услуги в Пермском крае за год подорожали на 10%. Это связано с ростом цен на проживание и транспорт, пишет ИА «Текст» со ссылкой на руководителя отдела по внутреннему туризму компании «Финист Next» Наталью Залесную.
По словам эксперта, Пермский край наиболее популярен у туристов в возрасте от 25 до 45 лет. Они приезжают в основном из центральной части России и ближайших к Прикамью регионов. Предприниматели прогнозируют, что остаток летнего сезона будет успешным. Поток туристов должен увеличится благодаря проведению крупных культурных и спортивных мероприятий, фестивалей.
Сейчас средняя стоимость поездки в Пермский край — от 5 тыс. рублей за сутки на одного человека. В цену входит трехразовое питание, входные билеты, транспорт, экскурсии и проживание в гостинице не ниже трех звезд.
Среди пермяков тоже растет спрос на поездки внутри региона — благодаря увеличению количества глэмпингов и кэмпингов, позволяющих совершать непродолжительные поездки. Также росту внутреннего туризма способствует растущий спрос на фестивали и другие культурно-массовые мероприятия, которые стали доступны и интересны большому числу жителей края. «Туроператоры активно ставят трансферы на них, которые в среднем варьируются от 600-2000 рублей с человека», — рассказала Наталья Залесная.