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Published Сегодня, 09:19

Modified Сегодня, 12:48

Updated Сегодня, 12:48

В июне 2024 года туристические услуги в Пермском крае подорожали на 10%

Цены на отдых в Прикамье резко подскочили. Что случилось?

17 июля 2024, 09:19
Фото: properm.ru

В июне 2024 года туристические услуги в Пермском крае подорожали на 10%

Пермский край наиболее популярен у туристов в возрасте от 25 до 45 лет.
Сюжет
Туризм

Туристические услуги в Пермском крае за год подорожали на 10%. Это связано с ростом цен на проживание и транспорт, пишет ИА «Текст» со ссылкой на руководителя отдела по внутреннему туризму компании «Финист Next» Наталью Залесную.

По словам эксперта, Пермский край наиболее популярен у туристов в возрасте от 25 до 45 лет. Они приезжают в основном из центральной части России и ближайших к Прикамью регионов. Предприниматели прогнозируют, что остаток летнего сезона будет успешным. Поток туристов должен увеличится благодаря проведению крупных культурных и спортивных мероприятий, фестивалей.

Сейчас средняя стоимость поездки в Пермский край — от 5 тыс. рублей за сутки на одного человека. В цену входит трехразовое питание, входные билеты, транспорт, экскурсии и проживание в гостинице не ниже трех звезд.

Среди пермяков тоже растет спрос на поездки внутри региона — благодаря увеличению количества глэмпингов и кэмпингов, позволяющих совершать непродолжительные поездки. Также росту внутреннего туризма способствует растущий спрос на фестивали и другие культурно-массовые мероприятия, которые стали доступны и интересны большому числу жителей края. «Туроператоры активно ставят трансферы на них, которые в среднем варьируются от 600-2000 рублей с человека», — рассказала Наталья Залесная.

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#Пермский край#Туризм#Внутренний туризм#Рост цен
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